Осадча запропонувала MARUV відправитися "за російським кораблем"

Українська телеведуча Катя Осадча порадила MARUV віддати український паспорт і вирушити "за російським кораблем" за свою мовчазну позицію про війну в Україні.

Нещодавно українська співачка MARUV, яка кілька років активно будувала кар'єру в Росії та воліла не висловлюватися про війну в Україні, знялася у вагітній фотосесії для журналу Hello.ru та дала інтерв'ю про своє самопочуття. Мовчазна позиція співачки та її свіже інтерв'ю російському виданню, де немає жодного слова про війну, обурили телеведучу Катю Осадчу.

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"Аню, віддай український паспорт. Отримай російський і йди за російським кораблем", — звернулася Осадча до MARUV, виклавши сторіс у своєму Instagram із фотографіями співачки в журналі.

Як писав раніше Фокус, багато знаменитостей у всьому світі активно підтримують Україну у війні, яку розв'язала Росія. Проте є українські зірки, які воліють ховати голову в пісок. Так, телеведуча Регіна Тодоренко, яка багато років живе та працює в Москві, пропонувала своїм підписникам із початку війни в Україні не читати новини та публікувала в Instagram сторіс, у яких "розбирала гардероб".