"Нічого особистого": Коля Сєрга розкритикував Регіну Тодоренко за мовчання про війну (відео)

Актор нагадав землячці, що популярність — це відповідальність.

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Український співак та телеведучий Микола Сєрга, який вступив до лав одеської тероборони, звернувся до своєї колеги з проєкту "Орел і Решка" Регіни Тодоренко, уродженки Одеси. Вона живе в Росії, проте жодного разу не висловила конкретної позиції щодо того, що відбувається в її рідній Україні.

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Микола наголосив, що в особі Тодоренко він звертається до всіх "нейтральних блогерів" типу Івлєєвої, Астровської, Ані Лорак, Джигана, Самурської та інших.

"Це війна, тут немає півтонів. Ти або проти, або за. Навіть невисловлена позиція є позицією. Кожна наша дія чи бездіяльність призводить до результату. Хочемо ми цього або не хочемо. Популярність — це відповідальність. І в ній є своя м'якота, а є свої кісточки. І саме стадія проходження кісточок показує, чи гідний ти говорити на публіку Якщо політики — це лідери, які розпоряджаються матеріальним бюджетом країни, то інфлюенсери — це люди, які розпоряджаються культурним та духовним бюджетом, і від їхніх висловлювань та дій залежать настрої, цінності та переконання аудиторії", — заявив Сєрга.

Він нагадав Регіні, що в неї — майже вісім мільйонів підписників, і яких понад половина — росіяни. А популярною її зробила українська програма.

"Це люди, які завдяки українському проєкту "Орел і решка" полюбили тебе, довіряють тобі. Отже, дослухаються до тебе, довіряючи тобі, можливо, навіть більше, ніж своїм ЗМІ. І коли вони бачать твою реакцію на війну Росії в Україні, де Росія не є агресором, де шкода мирне населення, і винних немає, і до того ж події не серйозніші, ніж твій гардероб, вони роблять для себе висновки, що, отже, ніякого терору та геноциду з боку Росії немає, "хибна тривога". Можна повертатися до звичайних справ і розважатися, як ні в чому не бувало", — говорить він.

За його словами, фраза "Зупиніть війну", кинута в нікуди, — це спроба зайняти відразу два стільці:

"Тільки так зробити не вийде, ці стільці знаходяться занадто далеко один від одного й один з них рідкий. Ти запитала, "а чому я тобі не написав на особистий номер про смерть Аліка?" Регіно, в мене проти тебе немає нічого особистого. Можливо, вчасно виражена тобою і твоїми колегами позиція змогла б уберегти життя Аліка і тисячі інших життів. До того ж за півтора місяця війни ти, маючи мій особистий номер, не написала мені жодного слова. Знову ж — твоє мовчання — це твоя активна позиція. В мене є друзі з Росії, які виходять на мітинги. Їх затримують, судять, вони виходять знову. Їх знову затримують, вони знову виходять. Вони організують за кордоном збір коштів для потреб української армії та гуманітарної допомоги. Тому що громадянин — це не колір паспорта, з яким ти літаєш. Громадянин — це вчинки, зроблені для своєї країни. Для тієї країни, яку ти для себе обрав. Так само як є українці по духу, але поки з червоним паспортом, є росіяни всередині, але поки з синім".

Сєрга наголосив, що час розставить усе на свої місця:

"Я бажаю тобі народити здорову дитину. І сподіваюся, що попри виховання та настрої в сім'ї вона виросте гідною людиною. І колись у неї буде можливість відвідати батьківщину матері та побачити, від якої гарної та успішної країни вона відмовилася на користь матеріальної стабільності. З Днем визволення Одеси від зрадників!".

Нагадаємо, хто з українських зірок пішов захищати батьківщину після початку війни з Росією.