"Ничего личного": Коля Серга раскритиковал Регину Тодоренко за молчание о войне (видео)

Артист напомнил землячке, что популярность – это ответственность.

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Украинский певец и телеведущий Николай Серга, который вступил в ряды одесской теробороны, обратился к своей коллеге про проекту "Орел и Решка" Регине Тодоренко, уроженке Одессы. Она живет в России, однако ни разу не высказала конкретной позиции по поводу происходящего в ее родной Украине.

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Николай подчеркнул, что в лице Тодоренко он обращается ко всем "нейтральным блогерам" типа Ивлеевой, Астровской, Ани Лорак, Джигана, Самурской и других.

"Это война, здесь нет полутонов. Ты или против или за. Даже невысказанная позиция является позицией. Каждое наше действие или бездействие приводит к результату. Хотим мы этого или не хотим. Популярность – это ответственность. И в ней есть своя мякоть, а есть свои косточки. И именно стадия прохождения косточек показывает, достоин ли ты говорить на публику. Если политики – это лидеры, распоряжающиеся материальным бюджетом страны, то инфлюэнсеры – это люди, распоряжающиеся культурным и духовным бюджетом. И от их высказываний и действий зависят настроения, ценности и убеждения аудитории", – заявил Серга.

Он напомнил Регине, что у нее – почти восемь миллионов подписчиков, и которых более половины – россияне. А популярной ее сделала украинская программа.

"Это люди, которые благодаря украинскому проекту "Орел и решка" полюбили тебя, доверяют тебе. Следовательно, прислушиваются к тебе, доверяя тебе, возможно, даже больше, чем своим СМИ. И когда они видят твою реакцию на войну России в Украине, где Россия не является агрессором, где жаль мирное население, и виноватых нет, и к тому же события не более серьезные, чем твой гардероб, они делают для себя выводы. Что, значит, никакого террора и геноцида со стороны России нет, "ложная тревога". Можно возвращаться к обыденным делам и развлекаться, как ни в чем не бывало", – говорит он.

По его словам, фраза "Остановите войну", брошенная в никуда, – это попытка занять сразу два стула:

"Только так сделать не получится, эти стулья находятся слишком далеко друг от друга и один из них жидкий. Ты спросила, "а почему я тебе не написал на личный номер о смерти Алика?". Регина, у меня по отношению к тебе нет ничего личного. Возможно, вовремя выраженная тобой и твоими коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь Алика и тысячи других жизней. К тому же, за полтора месяца войны ты, имея мой личный номер, не написала мне ни слова. Опять де – твое молчание – это твоя активная позиция. У меня есть друзья из России, которые выходят на митинги. Их задерживают, судят, они выходят снова. Их снова задерживают, они снова выходят. Они организуют за границей сбор средств потребностей украинской армии и гуманитарной помощи. Потому что гражданин – это не цвет паспорта, по которому ты летаешь. Гражданин – это поступки, сделанные для своей страны. Для той страны, которую ты для себя выбрал. И так же, как есть украинцы духом, но пока что с красным паспортом, есть нутром россияне, но пока что с синим".

Серга подчеркнул, что время расставит все по своим местам:

"Я желаю тебе родить здорового ребенка. И надеюсь, что несмотря на воспитание и настроения в семье он вырастет достойным человеком. И когда-нибудь у него будет возможность посетить родину матери и увидеть, от какой красивой и расцветающей страны она отказалась в пользу материальной стабильности. С Днем освобождения Одессы от предателей!".

Напомним, кто из украинских звезд пошел защищать родину после начала войны с Россией.