"Там все прослуховується": Ольга Сумська розповіла про доньку в Росії (відео)

Знаменитість вважає, що таку ситуацію переживають наразі багато українців, просто їй "дістається" більше всього через публічність.

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56-річна українська акторка Ольга Сумська розповіла про свою доньку та онуків, які досі мешкають у Росії.

За словами зірки екранів, її старша донька Антоніна Паперна регулярно підтримує зв'язок зі своєю матір'ю. Сумська навіть читає онукам казки українською, а також у них є няня родом з Харкова.

"Як ти собі уявляєш, щоби я не розмовляла з дитиною? Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Там прослуховується все. Телефонувати можна, але говорити дуже стримано. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть", — зізналася зі сльозами на очах акторка.

[ + – ] Антоніна Паперна з чоловіком Фото: yaglych

Сумська додала, що таку ситуацію переживають наразі багато українців, просто їй "дістається" більше всього через публічність.

Також знаменитість розповіла, що підтримує зв'язок з кількома друзями з РФ, які через свою антивоєнну позицію позбулися роботи.

Антоніна Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Вони виховують двох спільних дітей — 5-річну Єву та 3-річного Даню.

[ + – ] Ольга Сумська розповіла про доньку, яка мешкає в РФ

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, чому її донька не може виїхати з Росії.

Також Фокус писав про останнє повідомлення Руслани Писанки, адресоване Ользі Сумській.