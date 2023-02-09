"Там все прослушивается": Ольга Сумская рассказала о дочери в России (видео)

Знаменитость считает, что такую ситуацию переживают сейчас многие украинцы, просто ей "достается" больше всего из-за публичности.

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56-летняя украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своей дочери и внуках, которые до сих пор живут в России.

По словам звезды экранов, ее старшая дочь Антонина Паперная регулярно поддерживает связь со своей матерью. Сумская даже читает внукам сказки на украинском, а также у них есть няня родом из Харькова.

"Как ты себе представляешь, чтобы я не разговаривала с ребенком? Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. Я не нахожу их, потому что это страшная материнская боль. Там прослушивается все. Звонить можно, но говорить очень сдержанно. Я просто смотрю на внуков, как они растут", — призналась со слезами на глазах актриса.

[ + – ] Антонина Паперная с мужем Фото: yaglych

Сумская добавила, что такую ситуацию переживают сейчас многие украинцы, просто ей "достается" больше всего из-за публичности.

Также знаменитость рассказала, что поддерживает связь с несколькими друзьями из РФ, которые из-за своей антивоенной позиции лишились работы.

Антонина Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Они воспитывают двух общих детей – 5-летнюю Еву и 3-летнего Даню.

[ + – ] Ольга Сумская рассказала о дочери, проживающей в РФ

Напомним, Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь не может уехать из России.

Также Фокус писал о последнем сообщении Русланы Писанки, адресованном Ольге Сумской.