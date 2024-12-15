"Каждый день на связи": Сумская рассказала, как ее дочери живется в России

Старшая дочь актрисы Антонина Паперная давно живет и работает в РФ. Она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, от которого родила двоих детей.

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Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как поддерживает связь с дочерью Антониной и внуками, которые живут в России. Об этом пишет Oboz.ua.

В свежем интервью звезда "Роксоланы" призналась, что не видела близких с начала большой войны, однако ежедневно с ними на телефонной связи.

"Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении — миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи", — отметила Сумская.

В частности, актриса рассказала, что ее внук и внучка быстро взрослеют.

"Безумно быстро взрослеют — им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине — и я обняла своих детей", — сказала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с дочерью и мамой

Кроме этого, украинская актриса призналась, что она со своей старшей дочерью очень близка.

"Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка — это моя душа, как и Анечка", — отметила Сумская.

По словам знаменитости, Антонина Паперная снимается в кино в РФ, однако подробностей раскрывать не стала.

"Воспитывает деток, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно — о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю — ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными", — добавила украинская звезда экрана.

Отметим, что Паперная вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей. Ее мама неоднократно признавалась, что тяжело переживает разлуку с дочкой.

"Знаете, какие ощущения царят сегодня в моей душе? Боль, тоска, отчаяние, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать", — говорила украинская актриса.

Ольга Сумская с дочерьми

Сейчас же актриса замужем за Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну. Девушка пошла по стопам звездных родителей и учится актерскому искусству.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, какое гражданство у ее дочери Антонины.

Также Фокус писал о ссоре Ольги Сумской с племянником.