Ольга Сумська зізналася, що попри конфлікт із сестрою Наталією, мріє про примирення

Українські акторки Ольга та Наталія Сумські вже багато років перебувають у складних стосунках. Ольга не приховує, що мріє про примирення із сестрою.

Українська акторка Ольга Сумська поділилася своїми переживаннями щодо багаторічного конфлікту зі старшою сестрою Наталією Сумською. В інтерв’ю в програмі "Неймовірна правда про зірок 2024" на СТБ Ольга зізналася, що мріє про примирення, особливо напередодні Різдва, і часто уві сні бачить їхню зустріч.

Ольга Сумська уточнила, що вона періодично телефонує сестрі, однак не пояснила, чи вона моделює цей дзвінок, чи дійсно телефонує. Ольга також не розповіла, чи відповідає Наталія на її спроби контактувати.

Варто зауважити, що конфлікт між сестрами обговорюється з 2021 року, а в 2024-му Ольга заявила, що все одно готова відновити стосунки, адже любить сестру, як і раніше. Причини конфлікту між сестрами та їхніми родинами залишаються невідомими. Однак, за чутками, Наталія не підтримала рішення своєї племінниці Антоніни залишитися в Росії.

Старша донька Ольги Сумської, Антоніна Паперна, живе і працює в Росії, де вона побудувала акторську кар'єру та виховує дітей із російським актором Володимиром Ягличем. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Антоніна не робила публічних заяв щодо своєї позиції про війну. Її мовчання викликало суспільне обурення, зокрема критику в Україні. Натомість Ольга Сумська неодноразово висловлювала проукраїнську позицію, але уникала різких коментарів щодо дій доньки, підкреслюючи складність ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська вперше розповіла про конфлікт з рідною сестрою Наталею.

Крім цього, Фокус писав, що Ольга Сумська відповіла, чи готова примиритися з племінником.