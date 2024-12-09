Ольга Сумская призналась, что несмотря на конфликт с сестрой Натальей, мечтает о примирении

Украинские актрисы Ольга и Наталья Сумские уже много лет находятся в сложных отношениях. Ольга не скрывает, что мечтает о примирении с сестрой.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась своими переживаниями относительно многолетнего конфликта со старшей сестрой Натальей Сумской. В интервью в программе "Невероятная правда о звездах 2024" на СТБ Ольга призналась, что мечтает о примирении, особенно накануне Рождества, и часто во сне видит их встречу.

Ольга Сумская уточнила, что она периодически звонит сестре, однако не объяснила, моделирует ли она этот звонок или действительно звонит. Ольга также не рассказала, отвечает ли Наталья на ее попытки контактировать.

Стоит заметить, что конфликт между сестрами обсуждается с 2021 года, а в 2024-м Ольга заявила, что все равно готова возобновить отношения, ведь любит сестру, как и раньше. Причины конфликта между сестрами и их семьями остаются неизвестными. Однако, по слухам, Наталья не поддержала решение своей племянницы Антонины остаться в России.

Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, живет и работает в России, где она построила актерскую карьеру и воспитывает детей с российским актером Владимиром Яглычем. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Антонина не делала публичных заявлений относительно своей позиции о войне. Ее молчание вызвало общественное возмущение, в частности критику в Украине. Зато Ольга Сумская неоднократно выражала проукраинскую позицию, но избегала резких комментариев относительно действий дочери, подчеркивая сложность ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская впервые рассказала о конфликте с родной сестрой Натальей.

Кроме этого, Фокус писал, что Ольга Сумская ответила, готова ли примириться с племянником.