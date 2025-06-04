"Чую по рації "починається весілля": боєць 128 бригади ЗСУ розповів про штурми росіян

На одній з ділянок фронту позиція бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ розташована за 2 кілометри від ЗС РФ. Росіяни щодня намагаються вибити українських захисників з їхніх позицій.

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Про постійні штурми розповів боєць стрілецького батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій.

Анатолію 46 років, він родом із Хмельниччини і на початку повномасштабної війни сам пішов у військкомат і після навчального центру певний час служив у розвідувальному підрозділі, а далі перевівся в піхотну роту.

На "нулі" безвилазно він перебував 5 місяців. Анатолій — старший у своїй групі, він її кістяк, тому й затримався так надовго. Піхотна позиція облаштована між населеними пунктами, колись це була посадка між двома полями.

"Там усе випалено, знищено артою, мінометкою й дронами. Це як чисте поле, трава навіть вища за залишки корчів і дерев. І якщо всього 5 FPV-шок прилітає за день, то це хороший день. Оптоволоконні часто налітають, на них РЕБ не діє, там того оптоволокна десятки кілометрів. Плюс дрони зі скидами. З 6-ї ранку й до обіду я нараховував щодня десь 16 скидів, а вже після обіду й не рахую, бо голова гуде від вибухів", — розповідає Анатолій.

Анатолію 46 років, він родом із Хмельниччини

Від його позиції до позиції росіян відстань приблизно 2 кілометри, і періодично ворожі штурмовики намагаються вибити групу Анатолія з укріплень.

"Летять на нас на багі, їм ці 2 кілометри проїхати – буквально 10 хвилин. Я чую по рації "починається весілля" і встигаю за цей час перевірити "бельгійця" (7,62-мм кулемет FN MAG бельгійського виробництва). А далі саме "весілля". Деякі штурмові групи розбивала наша арта й дрони ще на підході, а дехто з найвправніших росіян встигав підібратися до нас до 10 метрів. Я розстрілював їх із кулемета так, що броніки в клоччя розривало", — розповідає Анатолій

Він говорить, що зараз погода суха і ночі місячні, тож штурмів поменшало, але коли туман, то росіяни сунуть активніше, бо українські дрони їх не бачать.

У групі Анатолія бійці різної вікової категорії та з різних регіонів України.

"Новеньким я пояснюю все дуже просто — хлопці, ви на підводному човні, тут виходу немає. Не будеш слухати, не будеш думати — не будеш жити. Мені не потрібен такий, що не боїться, бо він перший загине. І боягуз не потрібен. Мені потрібен такий, що коли ворог піде, то щоб стріляв, а не тікав чи панікував. Я пояснюю — ви не граєтеся у війну, це справжня війна. Зараз ти спокійний і розслаблений, а через хвилину в тебе прилетіло, і ти навіть не почув, звідки", — розповідає боєць.

Він говорить, що коли немає штурмів, бійці "відпочивають". Лагодять сітки, перевіряють "екофлоу", інші акумулятори та повербанки і рації. Можуть на декілька годин увімкнути "Старлінк", щоб зателефонувати рідним.

"Це тут, після виходу з позиції, мені важче, не можу собі діла знайти. Поспав, поїв і тиняюся. А мені кажуть — що ти все ходиш, іншим заважаєш. Усе колись закінчується, війна теж. Якщо не підведуть руки й очі, піду знов на роботу — буду класти мозаїку, плитку. Буду працювати й просто жити, а що? Я розумію, що можу й не вернутися, але не жалію, що пішов у ЗСУ. Воюю за людей і товаришів. За простих людей, а не когось там…", — говорить Анатолій.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку росіяни накопичують сили й намагаються посилити тиск за допомогою піхоти та мото і бронетехніки. Вони намагаються обійти українські позиції і зайти в тил.

Також ЗС РФ активізують зусилля щодо розширення фронту на півночі Сумщини вздовж трьох напрямків наступу на північ і північний схід від міста Суми.