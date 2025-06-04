"Я за тобою повернуся": поранений боєць 3 ОШБр витягнув кількох 300-х побратимів (відео)

Боєць 3 штурмової бригади 2 штурмового батальйону з позивним "Гектор" попри поранення витягував з поля чотирьох побратимів. Це сталося на Покровському напрямку в районі села Андріївка.

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Про це він розповів у відео, яке оприлюднили в телеграм-каналі бригади.

Боєць 3-ї штурмової бригади з позивним "Гектор" до бригади долучився в 2022 році. В районі Андріївки на Донеччині йому попри поранення довелося витягувати поранених побратимів.

"Андріївка. Нам дали команду висуватися. Я тільки виходжу— приліт. Мене закидує назад в окоп. Я бачу, хлопці лежать трьохсоті. "Мороз" бачу, нога перебита. Він собі затягує турнікет, але не може затягнути, не вистачає сил. Я допоміг, кажу: "Поповзеш?". Він: "Поповзу". Дивлюся, "Лисий" теж лежить ноги перебиті, кажу: "Поповзеш?". "Поповзу". "Борз" тяжкий лежить. Почали йти, ноги перебило. Я кажу "Я за тобою прийду", — розповідає "Гектор".

Він говорить, що для того, щоб після прильоту бійцям перебратися у більш безпечне місце, потрібно було перейти поле. Він розгубився, в якийсь момент, бо поруч з ним було четверо поранених.

"У мене двоє трьохсотих тут, і двоє там, вони далеко не заповзуть. Що робити?", — розповідає "Гектор".

Він говорить, що двоє бійців під вибухами почали повзти самостійно. Одного він почав тягнути сам.

"Сил не було. Чую команду по радійці, що там ще "Мороз" і йому потрібна допомога. Я починаю бігти, і по мені відкривають вогонь. Просто цей свист. Іду до "Мороза" і тут вибух. У мене по обличчю кров тече, я дістав аптечку, почав заліплювати. На стабі виявилося, що уламок в плече залетів. Я побачив своїх, сказав тягніть, мені треба інших своїх забрати", — розповів "Гектор".

Він побіг назад полем, бо зрозумів, що там лишилися "Лисий", "Пір" і "Кіт". Але, як з'ясувалося потім, бійці які виходили, забрали поранених і лишився один.

"Один з хлопців сказав, що піде зі мною. Я побачив "Кота". Він дивиться на мене і каже: "Так ти ж сам трьохсотий". А я сміюся і кажу: "Я ж казав, що повернуся за тобою". Отак ми дотягнули "Кота", — розповів "Гектор".

Він додав, що хлопців всіх поранених вони забрали.

Нагадаємо, що бійці 128 бригади відбили штурм росіян, які атакували їх на мотоциклах, а деякі встигли застрибнути в окопи.

Також повідомлялося, що снайпери групи "Привид" показали, як пережили атаку 2 FPV-дронів ЗС РФ.