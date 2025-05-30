"Люблю цей світ": снайпери групи "Привид" показали, як пережили атаку 2 FPV-дронів ЗС РФ (відео)

Російські оператори БпЛА влаштували полювання на українських снайперів із групи "Привид" на Покровському напрямку. Вони двічі атакували їх дронами, коли ті поверталися із завдання.

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Про це розповіли в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, опублікувавши відео з камери одного з бійців.

"Два ворожих дрони намагаються знищити нашого снайпера. На відео боєць "Хитирий" зі снайперської групи "Привиди" Окремої президентської бригади. Вони з побратимом з морської піхоти повертаються з бойового завдання у кузові пікапа. Їх атакують два дрони поспіль", — йдеться в повідомленні.

На відео видно, як снайпери на світанку повертаються на автівці і їх спереду атакує дрон. Після вибуху, спалаху та іскр, пікап продовжив рух.

"Люблю цей світ", — сказав один із снайперів на відео.

Вже за пів хвилини інший ворожий безпілотник намагається атакувати із заду. Снайпери починають відстрілюватися і лунає вибух.

Зазначається, що внаслідок атаки дронів українські снайпери не постраждали, але добряче дісталося їхньому пікапу. Удар прийшовся в кузов автівки.

Снайперська група "Привиди" вже кілька місяців успішно знищує ворога на Покровському напрямку. Водночас активність ворожих дронів над небом довкола Покровська продовжує збільшуватись.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються подолати так звану "сіру" зону в Харківській області і заскочити на українські позиції, для цього вони використовують різні нові методи.

Також повідомлялося, що ГУР Міноборони України 30 травня провело успішну операцію поблизу міста Владивосток в Росії. Вибуховий привіт від української розвідки отримали морпіхи 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ.