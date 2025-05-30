Гинуть між 2 позиціями: на Харківщині ЗС РФ почали випробовувати нові методи штурмів

Російські окупанти намагаються подолати так звану "сіру" зону в Харківській області і заскочити на українські позиції, для цього вони використовують різні нові методи.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів пресофіцер Третього Армійського корпусу (3-ї окремої штурмової бригади) Олександр Бородін.

"Ворог взяв стратегію на виснаження, малі групи, велика кількість FPV-дронів, авіація. Були спроби механізованих накатів і вони зазнали невдачі, тому зараз майже вони не використовують механізовану компоненту", — сказав Олександр Бородін.

За його словами, російські окупанти постійно експериментують з тактикою штурмів, використовуючи нові методи. Зокрема, ворог вчиться по-різному використовувати погоду. Здебільшого техніка ворожих штурмів малими штурмовими групами залишається.

"Вони не такі мобільні у впровадженні рішень, їм потрібен тривалий час. Але зараз відчутно, що для них одна із задач — тестувати певні формати штурмових дій, щоб їх масштабувати далі", — зазначив пресофіцер 3 ОШБр.

Він зауважив, що росіяни мають завдання проскочити так звану "сіру" зону і потрапити на позиції Сил оборони.

"Але левова частина піхоти задачу не виконує, гине між двома позиціями", — наголосив Олександр Бородін.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються розвинути успіх навколо Удачного та просуватися в районі Лисівки на Донеччині.

Також повідомлялося, що ЗС РФ у районі Липців на Харківщині і далі намагаються прорватися малими групами і шукають слабкі місця в українській обороні, щоб в подальшому здійснити більш масований наступ.