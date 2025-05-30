Росіяни перестали накопичувати важку техніку біля Липців на Харківщині: в НГУ назвали причину

ЗС РФ в районі Липців на Харківщині і далі намагаються прорватися малими групами і шукають слабкі місця в український обороні, щоб в подальшому здійснити більш масований наступ.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", капітан Олексій Крименюк.

За його словами, російські окупанти в районі Липців на Харківщині і далі намагаються прорватися малими групами і прощупати таким чином слабкі місця в український обороні, щоб в подальшому здійснити більш масований наступ.

"Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає. Водночас він здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шпарину в обороні і провести більш масований штурм. Останні тижні було кілька спроб штурмів — техніка противника була знищена, підходи теж", — розповів Олексій Крименюк.

Він додав, що росіяни перестали накопичувати техніку, бо її немає, оскільки Сили оборони її знищили, водночас спостерігається активне використання росіянами мотоциклів, квадроциклів та "буханок" .

Олексій Крименюк розповів, що НГУ не дають росіянам почуватися вільно і намагаються не підпустити його до своїх позицій та блокувати ворожу логістику.

"Останні полонені розповіли, що ситуація в них складна. Тому підрозділи противника можуть перебувати місяцями на позиціях без ротації та евакуації полонених", — розповів він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що боєць НГУ отримав поранення очей і майже 3 доби добирався до точки евакуації.

Також повідомлялося, що на одній з ділянок фронту українським операторам дронів довелося відбивати ворожий штурм на відстані у 40 метрів. Українські захисники не розгубилися, покинули пульти і взяли до рук автомати.