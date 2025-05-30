Россияне перестали накапливать тяжелую технику возле Липцов на Харьковщине: в НГУ назвали причину

ВС РФ в районе Липцов на Харьковщине и дальше пытаются прорваться малыми группами и ищут слабые места в украинской обороне, чтобы в дальнейшем осуществить более массированное наступление.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", капитан Алексей Крименюк.

По его словам, российские оккупанты в районе Липцев на Харьковщине и дальше пытаются прорваться малыми группами и прощупать таким образом слабые места в украинской обороне, чтобы в дальнейшем осуществить более массированное наступление.

"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток штурмов — техника противника была уничтожена, подходы тоже", — рассказал Алексей Крименюк.

Он добавил, что россияне перестали накапливать технику, потому что ее нет, поскольку Силы обороны ее уничтожили, в то же время наблюдается активное использование россиянами мотоциклов, квадроциклов и "буханок".

Алексей Крименюк рассказал, что НГУ не дают россиянам чувствовать себя свободно и пытаются не подпустить его к своим позициям и блокировать вражескую логистику.

"Последние пленные рассказали, что ситуация у них сложная. Поэтому подразделения противника могут находиться месяцами на позициях без ротации и эвакуации пленных", — рассказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что боец НГУ получил ранение глаз и почти 3 суток добирался до точки эвакуации.

Также сообщалось, что на одном из участков фронта украинским операторам дронов пришлось отражать вражеский штурм на расстоянии в 40 метров. Украинские защитники не растерялись, покинули пульты и взяли в руки автоматы.