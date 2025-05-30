Гибнут между 2 позициями: на Харьковщине ВС РФ начали испытывать новые методы штурмов

Российские оккупанты пытаются преодолеть так называемую "серую" зону на Харьковской области и заскочить на украинские позиции, для этого они используют различные новые методы.

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Об этом в эфире"Суспільного" рассказал пресс-офицер Третьего Армейского корпуса (3-й отдельной штурмовой бригады) Александр Бородин.

"Враг взял стратегию на истощение, малые группы, большое количество FPV-дронов, авиация. Были попытки механизированных накатов и они потерпели неудачу, поэтому сейчас почти они не используют механизированную компоненту", — сказал Александр Бородин.

По его словам, российские оккупанты постоянно экспериментируют с тактикой штурмов, используя новые методы. В частности, враг учится по-разному использовать погоду. В основном техника вражеских штурмов малыми штурмовыми группами остается.

"Они не такие мобильные во внедрении решений, им нужно длительное время. Но сейчас ощутимо, что для них одна из задач — тестировать определенные форматы штурмовых действий, чтобы их масштабировать дальше", — отметил пресс-офицер 3 ОШБр.

Он отметил, что россияне имеют задачу проскочить так называемую "серую" зону и попасть на позиции Сил обороны.

"Но львиная часть пехоты задачу не выполняет, погибает между двумя позициями", — подчеркнул Александр Бородин.

Напомним, что на Покровском направлении российские оккупанты пытаются развить успех вокруг Удачного и продвигаться в районе Лысовки в Донецкой области.

Также сообщалось, что ВС РФ в районе Липцов на Харьковщине и дальше пытаются прорваться малыми группами и ищут слабые места в украинской обороне, чтобы в дальнейшем осуществить более массированное наступление.