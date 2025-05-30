"Люблю этот мир": снайперы группы "Призрак" показали, как пережили атаку 2 FPV-дронов ВС РФ (видео)

Российские операторы БПЛА устроили охоту на украинских снайперов из группы "Призрак" на Покровском направлении. Они дважды атаковали их дронами, когда те возвращались с задания.

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Об этом рассказали в Отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого, опубликовав видео с камеры одного из бойцов.

"Два вражеских дрона пытаются уничтожить нашего снайпера. На видео боец "Хитрый" из снайперской группы "Призраки" Отдельной президентской бригады. Они с побратимом из морской пехоты возвращаются с боевого задания в кузове пикапа. Их атакуют два дрона подряд", — говорится в сообщении.

На видео видно, как снайперы на рассвете возвращаются на машине и их спереди атакует дрон. После взрыва, вспышки и искр, пикап продолжил движение.

"Люблю этот мир", — сказал один из снайперов на видео.

Уже через полминуты другой вражеский беспилотник пытается атаковать сзади. Снайперы начинают отстреливаться и раздается взрыв.

Отмечается, что в результате атаки дронов украинские снайперы не пострадали, но сильно досталось их пикапу. Удар пришелся в кузов автомобиля.

Снайперская группа "Призраки" уже несколько месяцев успешно уничтожает врага на Покровском направлении. В то же время активность вражеских дронов над небом вокруг Покровска продолжает увеличиваться.

Напомним, что ВС РФ пытаются преодолеть так называемую "серую" зону в Харьковской области и заскочить на украинские позиции, для этого они используют различные новые методы.

Также сообщалось, что ГУР Минобороны Украины 30 мая провело успешную операцию вблизи города Владивосток в России. Взрывной привет от украинской разведки получили морпехи 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.