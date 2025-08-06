Річниця вторгнення у Курську область: Сирський підбив підсумки "сміливої" операції ЗСУ

На піку Курської операції українські сили контролювали до 1300 км² ворожої території. За цей рік, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія втратила понад 77 тисяч бійців.

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"Шосте серпня – визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора", — повідомив генерал.

Він зауважив, що ця операція була "рішучим і сміливим кроком" у відповідь на те, що РФ готувала новий наступ на півночі Слобожанщини. ЗСУ не чекали ворожого удару, а завдали власного.

"Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати", — підкреслив Сирський.

Він проінформував, що Курська операція була ретельно спланована. Українським підрозділам вдалося прорвати російську оборону, зайди в глибокий тил та зірвати логістику противника. На піку під контролем України перебували до 1300 км² території регіону.

"Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми й Харків залишаються на вільній українській землі", — пояснив головнокомандувач.

Він підбив підсумки втрат, завданих РФ за рік Курської операції. Втрати особового складу сягнули понад 77 тисяч бійців убитими й пораненими, і приблизно 4 тисячі з них — це громадяни КНДР.

Окрім того, було знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки Росії, в тому числі:

211 танків;

1083 ББМ;

907 артсистем;

1 літак;

3 гелікоптери;

15 засобів ППО;

2795 одиниць автотранспорту.

Також обмінний фонд поповнився на 1018 російських військових, які потрапили у полон. Це дозволило повернути додому сотні українців, в тому числі тих, хто перебував у неволі з 2022 року.

"Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції й райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб. Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави", — наголосив Сирський.

Він назвав Курську операцію підтвердження, що українська армія має стратегічне мислення, силу та волю, та від імені командування подякував усім причетним воїнам, відмітивши їхні професіоналізм, хоробрість, стійкість та самовідданість.

"Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче — свої життя. Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами — у нашій справі, у нашій Перемозі", — зауважив генерал.

Він додав, що на сьогодні ЗСУ зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину наступального угруповання РФ. Українські сили діють, як і рік тому — завдають ударів та тримають рубежі, виборюючи справедливий мир.

Нагадаємо, 21 липня у підрозділі "Скала" розповіли про успішний наступ у Курській області, в результаті якого вдалося взяти під контроль населений пункт і урочище Новий Путь.

Раніше, 18 липня, 4-му окремому полку БпАК СБС показали, як знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор", з якого ЗС РФ намагалися збити український ударний БПЛА. Втеча після безрезультатної роботи також не вдалася.