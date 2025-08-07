"Десь не догледіли": Сирський пояснив, як росіяни зайшли в тил ЗСУ в Курській області (відео)

Військове командування Збройних сил України було поінформоване про те, що російські війська планують використовувати трубопроводи для проникнення в український тил у Суджі, Курської області.

Related video

Командирам підрозділів ЗСУ на місцях ставились задачі контролювати ділянки газової труби, де солдати ЗС РФ могли й вийти назовні, повідомив в інтерв'ю "ТСН" головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Інтерв'ю Олександра Сирського

"Мали відомості про те, що вони можуть використовувати ці трубопроводи. І були поставлені задачі поставити під контроль ці трубопроводи: мати під контролем найбільші ділянки, де вони можуть вийти назовні. Задачі такі ставилися. Ймовірно, десь не догледіли, а можливо, і не врахували зухвалість цих дій", — сказав Сирський.

Він уточнив, що росіяни заходили з кількох боків, що також послабило увагу за трубою.

"Це відбувалося в комплексі. Вони наступали і рухались по трубі, і детально до цього готувалися, і тримали це в таємниці. Ну і по-друге, у них тривав наступ на Суджанському напрямку з декількох боків. Тобто напевно в ході ведення бойових дій послабили увагу за цією трубою, чим вони й скористувались", — зазначив Сирський.

За його словами, все це призвело до ускладнення відходу підрозділи ЗСУ, адже росіяни пробралися фактично в тил українських позицій.

"Вони фактично вийшли в тилу наших військ, якраз в той момент, коли починали відходити і йшов наступ з фронту. Це зіграло свою роль", — наголосив Сирський.

Він також підкреслив, що Курська операція є унікальним явищем, оскільки вперше перенесла війну на територію ядерної держави та мала дуже високі темпи просування вглиб позицій противника.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Сирський розповів, за яких умов можливе вигідне завершення війни в Україні.

6 серпня до річниці початку Курської операції Сирський підбив її підсумки.