"Где-то не досмотрели": Сырский объяснил, как россияне зашли в тыл ВСУ в Курской области (видео)

Военное командование Вооруженных сил Украины было проинформировано о том, что российские войска планируют использовать трубопроводы для проникновения в украинский тыл в Судже, Курской области.

Командирам подразделений ВСУ на местах ставились задачи контролировать участки газовой трубы, где солдаты ВС РФ могли и выйти наружу, сообщил в интервью "ТСН" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Интервью Александра Сырского

"Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи поставить под контроль эти трубопроводы: иметь под контролем самые большие участки, где они могут выйти наружу. Задачи такие ставились. Вероятно, где-то не досмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий", — сказал Сырский.

Он уточнил, что россияне заходили с нескольких сторон, что также ослабило внимание за трубой.

"Это происходило в комплексе. Они наступали и двигались по трубе, и подробно к этому готовились, и держали это в тайне. Ну и во-вторых, у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть наверняка в ходе ведения боевых действий ослабили внимание за этой трубой, чем они и воспользовались", — отметил Сырский.

По его словам, все это привело к усложнению отхода подразделения ВСУ, ведь россияне пробрались фактически в тыл украинских позиций.

"Они фактически вышли в тылу наших войск, как раз в тот момент, когда начинали отходить и шло наступление с фронта. Это сыграло свою роль", — подчеркнул Сырский.

Он также подчеркнул, что Курская операция является уникальным явлением, поскольку впервые перенесла войну на территорию ядерного государства и имела очень высокие темпы продвижения вглубь позиций противника.

