"Побеждать, а не отступать": Сырский высказался о завершении войны в Украине (видео)

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал, при каких условиях возможно выгодное завершение войны в Украине. Но для этого нужно наступать на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверен, что война закончится так, как выгодно Украине. И Украина для этого должна сделать все возможное. Об этом Сирский рассказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Интервью Александра Сырского: смотреть с 49.11

Нагорная спросила, какие Сырский сейчас видит сейчас перспективы для окончания войны с точки зрения именно военной.

"Я вижу, что война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать", — отметил Сырский.

По его словам, Украина должна нанести врагу, то есть россиянам, такие потери, чтобы он пошел на окончание войны.

"Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно", — считает Сырский.

Напомним, что после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Путин предложил провести встречу с Трампом. Тот позвонил европейским лидерам и заявил о возможных переговорах уже на следующей неделе, а впоследствии — и трехстороннюю встречу с Зеленским "ради завершения жестокой войны".

Также Фокус писал, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии предварительных переговоров российского лидера с Владимиром Зеленским. Более того, президент США сам признал, что не слишком доверяет Путину, и подчеркнул, что без конкретных шагов со стороны России о мире говорить рано.

Сейчас ходят слухи, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже на следующей неделе — ориентировочной датой называют 15 августа.