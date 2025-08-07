"Перемагати, а не відступати": Сирський висловився про завершення війни в Україні (відео)

Головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, за яких умов можливе вигідне завершення війни в Україні. Але для цього потрібно наступати на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що війна закінчиться так, як вигідно Україні. І Україна для цього має зробити все можливе. Про це Сирський розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Інтерв'ю Олександра Сирського: дивитись з 49.11

Нагорна запитала, які Сирський зараз бачить зараз перспективи для закінчення війни з погляду саме військового.

"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати", — зауважив Сирський.

За його словами, Україні має завдати ворогу, тобто росіянам, такі втрати, щоб він пішов на закінчення війни.

"Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", — вважає Сирський.

Нагадаємо, що після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви Путін запропонував провести зустріч із Трампом. Той зателефонував європейським лідерам і заявив про можливі переговори вже наступного тижня, а згодом — і тристоронню зустріч із Зеленським "заради завершення жорстокої війни".

Також Фокус писав, що Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за умови попередніх переговорів російського лідера із Володимиром Зеленським. Ба більше, президент США сам визнав, що не надто довіряє Путіну, і підкреслив, що без конкретних кроків з боку Росії про мир говорити рано.

Наразі ходять чутки, що Володимир Путін і Дональд Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня — орієнтовною датою називають 15 серпня.