Наступление ВСУ в Курской области остановило продвижение ВС РФ и спасло Покровск, — Сырский (карты)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что операция украинских войск в Курской области РФ была "невероятной" и "блестящей", и именно она спасла несколько ключевых направлений на Донбассе, в частности Покровск, где сейчас сосредоточено около 110 тысяч российских военных.

Related video

Александр Сырский отрицает утверждение, что вместо проведения операции в Курской области России следовало бы усилить украинские подразделения на передовой в Донецкой области. В интервью для ТСН он пояснил, что даже дополнительные бригады на Покровском или Торецком направлениях не смогли бы кардинально изменить ситуацию и, по его словам, "фактически стерлись бы".

"Противник фактически прекратил наступательные действия на большинстве направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие как раз говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно с тех направлений отправился на Курское направление", — отметил главком.

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 8 августа 2024 года Фото: Deep State

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 7 августа 2025 года Фото: Deep State

Сырский назвал Курскую операцию "невероятной" и "блестящей".

"Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавлено, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас надо только обороняться. И тут нам удалось провести вот ту блестящую наступательную операцию", — рассказал он.

Он также отметил, что события на Курщине прямо повлияли на ситуацию на Востоке: "Это наступление фактически спасло и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления".

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 7 августа 2024 года Фото: Deep State

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 7 августа 2025 года Фото: Deep State

Вместе с тем, Сырский признал ситуацию в Покровске "угрожающей". По его словам, возле города сейчас сосредоточено около 110 тысяч российских военных, среди которых — мощнейшие группировки армии РФ.

"Нам удается держать ситуацию... Враг менял тактику, менял количество войск, применял и бронетехнику. Мы держим позиции, но да, там ситуация сложная — действительно сложная, но мы же принимаем все меры, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там [в Покровске] огромные потери. Ежедневно в Покровске наибольшее количество атак противника", — подытожил главнокомандующий.

Напомним, Александр Сырский объяснил, как россияне зашли в тыл ВСУ в Курской области.

Фокус также писал, что народный депутат Марьяна Безуглая считает, что Курская операция помогла главкому ВСУ Александру Сырскому закрепиться на должности, а украинское войско понесло огромные потери и никто не понес за это наказания.