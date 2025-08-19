Россия перебрасывает войска из Сумщины: какие планы Москвы на Запорожскую область

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупреждает о новом наступлении РФ на Запорожскую область. Для этого Россия перебрасывает войска из Сумщины. Фокус узнал, являются ли переговоры имитацией для подготовки нового наступления и как Украина готовится отразить атаку.

Российская армия готовится к новому наступлению на Запорожском направлении с намерением захватить всю область. Для этого оккупанты перебрасывают войска из Сумщины, о чем заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "РБК-Украина". По его словам, ситуация на фронте остается сложной. Российские силы перегруппировываются, сосредотачиваясь на двух ключевых направлениях: Покровском, имеющем для них стратегическое значение, и Запорожском, где планируется активизация наступательных действий.

"И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия. На сегодня там (на Запорожском направлении, — ред.) продолжаются действия невысокой интенсивности. Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы..." — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский подчеркнул, что цель России — прорыв украинской обороны, продвижение вглубь территории и полный захват Запорожской области.

Новое наступление на Запорожскую область: когда оно состоится

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Владимир Путин не оставляет планов продолжать наступательные операции, несмотря на видимые попытки вести дипломатические переговоры. Эксперт подчеркивает, что все шаги Кремля на дипломатическом фронте являются не более чем имитацией готовности к переговорам. Эта тактика, по мнению Коваленко, служит лишь для создания иллюзии компромисса на международной арене, тогда как настоящая цель Путина остается неизменной — затягивание войны и расширение контроля над украинскими землями.

"Дипломатический трек, по словам обозревателя, не обещает значительных прорывов и сводится к имитационным действиям, которые не имеют реального влияния на ситуацию. Россия выдвигает ультимативные условия, такие как обмен территориями или признание временно оккупированных районов, однако эти предложения являются лишь ширмой для сокрытия агрессивных намерений. В отличие от дипломатических заявлений, линия боевого соприкосновения демонстрирует совсем другую картину. До конца 2025 года российские оккупанты будут продолжать активные наступательные операции, не проявляя никаких признаков готовности к деэскалации. Наоборот, фиксируются передислокации войск, перегруппировка сил и подготовка к расширению боевых действий на новых направлениях", — подчеркивает Фокусу обозреватель.

Особое внимание эксперт обращает на ситуацию в Запорожской области, где замечены попытки тактических маневров российских войск. Передислокации и перегруппировки указывают на намерения открыть новые очаги активности, в частности в районах, где ранее боевые действия были менее интенсивными. На Новопавловском направлении, где действует пятая российская общевойсковая армия, ситуация выглядит особенно угрожающей. В районе Темировки есть риск продвижения к Гуляйполю, что может создать дополнительное давление на украинские оборонительные рубежи. Хотя эти действия пока носят тактический характер, они свидетельствуют о стратегической подготовке к дальнейшему наступлению.

Новое наступление на Запорожье: есть ли у Сил обороны потенциал для отражения наступления

Коваленко категорически заявляет, что нет никаких признаков того, что Россия планирует прекращать войну.

"Силы обороны Украины, которые продолжают удерживать стратегическую оборону, имеют достаточный потенциал для противостояния. Однако детали планов и готовности известны только главнокомандующему Вооруженных сил Украины. Масштабы будущих наступательных действий будут значительно уступать тем, что наблюдались в начале полномасштабного вторжения. Россия, по сравнению с 2022-2024 годами, подверглась значительному истощению. Ее ресурсы, как человеческие, так и материальные, существенно уменьшились, что влияет на способность проводить масштабные операции", — добавил эксперт.

По словам обозревателя, сейчас российская армия имеет в зоне боевых действий почти 700 тысяч личного состава, однако этого недостаточно для эффективного наступления из-за катастрофического дефицита техники. Нехватка бронетехники, артиллерии и других ключевых компонентов заставляет Кремль сосредотачиваться на локальных тактических действиях, а не на широкомасштабных наступлениях, таких как захват тысяч квадратных километров в день в 2022 году. Переброска войск с таких важных направлений, как Покровский или Константиновский, выглядит невозможной из-за недостатка резервов. Россия не может позволить себе ослабить эти рубежи, что еще больше ограничивает ее стратегические возможности.

Напомним, что спикер ГПСУ Руслан Демченко поделился информацией о потенциальных провокациях России на границе с Беларусью во время учений "Запад 2025". Эти маневры могут стать маскировкой для агрессии со стороны РФ.

Также Фокус писал о попытках наступления РФ на Купянско-Лиманском направлении. Россияне форсируют реку Оскол, что бы устроить плацдарм на правом берегу, но потеряли при этом едва значительную часть дивизии.