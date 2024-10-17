Селидівські кліщі. Як командування РФ хоче відрізати угруповання ЗСУ
Ситуація під Селидовим стає загрозливою — ворог твердо намірився взяти місто в оточення, пише військовий кореспондент Богдан Мірошников. На його думку, потрібні термінові заходи, щоб ситуація не стала критичною
Просування окупантів до Вишневого, що на західній околиці Селидового, стає загрозливим.
Рух ворога відбувається вздовж залізниці від Цукуриного на північ. Накопичуються в Українську.
Також є рух з боку Новогродівки на південний захід. Кінцева мета — вийти на перехрестя автошляхів Селидове-Покровськ та Покровськ-Карлівка-Донецьк.
Очевидно, що окупант синхронізує дії обидвох ударних угрупувань, які мають зустрітися якраз приблизно у районі того самого перехрестя.
Ворог робить ставку саме на охоплення Селидового з подальшим оточенням, мінімально вв'язуючись у бої в самому місті.
Зараз у Вишневе доходять хіба що ворожі ДРГ, з якими наші хлопці поки справляються.
З боку Новогродівки рух окупантів гальмується контролем з нашого боку селидівського терикону та багатоповерховою забудовою на півночі міста.
Але справа в тому, що відстані від вищезгаданих точок є невеликими, тому 1-2 успішних проривів нашої оборони — і ситуація може стати критичною.
Селидове зараз має бути у зоні підвищеної уваги для всіх.
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