Селидівські кліщі. Як командування РФ хоче відрізати угруповання ЗСУ

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Просування окупантів до Вишневого, що на західній околиці Селидового, стає загрозливим.

Рух ворога відбувається вздовж залізниці від Цукуриного на північ. Накопичуються в Українську.

Також є рух з боку Новогродівки на південний захід. Кінцева мета — вийти на перехрестя автошляхів Селидове-Покровськ та Покровськ-Карлівка-Донецьк.

Очевидно, що окупант синхронізує дії обидвох ударних угрупувань, які мають зустрітися якраз приблизно у районі того самого перехрестя.

Ворог робить ставку саме на охоплення Селидового з подальшим оточенням, мінімально вв'язуючись у бої в самому місті.

Зараз у Вишневе доходять хіба що ворожі ДРГ, з якими наші хлопці поки справляються.

З боку Новогродівки рух окупантів гальмується контролем з нашого боку селидівського терикону та багатоповерховою забудовою на півночі міста.

Але справа в тому, що відстані від вищезгаданих точок є невеликими, тому 1-2 успішних проривів нашої оборони — і ситуація може стати критичною.

Селидове зараз має бути у зоні підвищеної уваги для всіх.

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