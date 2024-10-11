Притормозили, но не выдохлись. Что происходит на Покровском и Кураховском направлениях фронта

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В течение "контрольной" недели темпы продвижения противника на Покровском и Кураховском направлениях ощутимо упали. Но далеко не до отметки "ноль".

В полосах действия его 2-й, 41-й общевойсковых армий (ОВА), а также 90-й танковой дивизии из состава группировки войск (ГВ) "Центр", а также в полосе действия 8-й ОВА из состава ГВ "Юг", на отдельных участках его передовые подразделения продолжают продвигаться.

Поэтому я бы не спешил, как некоторые из наших экспертов, делать далеко идущие выводы относительно дальнейшего развития ситуации на Покровском направлении. В этом контексте, пожалуй, стоит напомнить, что в течение прошлого и части текущего месяцев, после захвата Новогродовки, противник смог на этом направлении достичь двух тактически важных результатов, а именно:

пересечь условный барьерный рубеж по рекам Журавка и Казенный Торец (передовые подразделения, вероятно из состава 15-й и 30-й отдельных мотострелковых бригады\омсбр 2-й ОВА противника, заняли Николаевку и Гродовку и таким образом фактически создали себе "трамплин" для дальнейшего наступления в сторону южной части Мирнограда через поселки Луч и Московское);

также передовые подразделения противника, вероятно, из состава его 90-й танковой дивизии (тд), поддерживаемые отдельными подразделениями 27-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 2-й ОВА, заняли район Украинск — Галициновка — Желанное Первое — Цукурино, чем, по сути, существенно осложнили положение украинских войск, обороняющих Селидовский район обороны, а также продолжающих удерживать тактический плацдарм ВОСТОК от р. Волчья на участке Желанное Второе — Звездное, а также в районе Александрополя.

Но вместе с тем, противнику явно не удалось выполнить целый ряд ближайших задач в тактической зоне, которые, очевидно, он ставил перед своими войсками, которые оперируют на этом направлении на прошедшую неделю в частности:

- Очевидно, многочисленные попытки противника (вероятно — силами передовых подразделений его 27-й мсд) "ворваться" в пределы г. Селидово и закрепиться там, как со стороны Михайловки, так и с юга — со стороны Цукурино пока закончились безрезультатно.

Первые попытки противника пробиться в Селидово вдоль р. Соленая и ул. Центральной со стороны с. Михайловка были осуществлены им еще 1,5-2 недели назад и были неудачными.

Далее, после того, как противнику удалось вытеснить наши войска с позиций в с. Мариновка, которые ему существенно мешали провести полноценный охват г. Селидово с севера, последовала попытка пробиться в город с северо-восточного направления, именно со стороны с. Мариновка. Но и она завершилась лишь тем, что противнику удалось доползти до автозаправки "Параллель" на дороге Е-50 (Покровск — Донецк) севернее города и он вынужден был там остановиться, не достигнув границ города.

И еще одна, третья "большая" попытка была осуществлена противником после выхода его передовых подразделений к железной дороге, ведущей с юга в сторону Покровска и захвата им восточной части п. Цукурино. Его передовые подразделения приблизились к городу с юга, действуя вдоль дороги Цукурино — Селидово в районе Центральной городской больницы, однако после достаточно "жесткого" встречного боя и ощутимо результативного огневого поражения со стороны ВСУ по своим боевым порядкам эти подразделения противника были вынуждены отойти в сторону занятого ими ранее п. Цукурино.

Кроме этого, очевидно, противнику также пока не удается полностью прижать к р. Волчья тактическую группу украинских войск, которая продолжает удерживать небольшой плацдарм восточнее реки, на участке между Желанным Вторым и Звездным.

В этом смысле, вероятно, подразделения 90-й танковой дивизии (тд) противника, поддерживаемые рядом подразделений из состава 51-й ОВА (скорее всего, из состава ее 5-й и 114-й омсбр), пока не могут прорваться южнее рубежа Вознесенка — Желанное Второе, хотя и пытаются это делать в режиме "нон-стоп", и таким образом либо окружить, либо заставить отойти западнее р. Волчья эту тактическую группу ВСУ.

Справедливости ради стоит сказать, что наступать здесь противнику совсем не легко. Ведь, вероятно, украинское командование превратило этот рубеж в сплошную полосу укрепленных районов обороны, фланги которых смыкаются (Вознесенка, Новоселидовка, Измайловка, собственно Горняк и Желанное Второе).

Да, противник недавно занял с. Желанное Первое, но сделал он это только через 2 недели упорных и жестких боев за поселок, понеся довольно существенные потери.

Вероятно, в ближайшее время командование ГВ "Центр", и в частности его 2-й ОВА и 90-й тд, предпримет очередную попытку прорваться в район Звездного и Кураховки с севера. "Содействовать" этому, вероятно, будут с юга подразделения 8-й ОВА (скорее всего, из состава ее 150-й мсд), поддержанные отдельными подразделениями 51-й ОВА, которые еще продолжают действовать на этом участке (вероятно — 110-я омсбр), пытаясь атаковать по направлениям Острое — Александрополь, Острое — Островское, ну и пытаясь продвинуться через Максимильяновку в сторону г. Курахово.

Насколько я понимаю, противнику удалось занять территорию Селидовской исправительной колонии, уже западнее с. Острое, и это дает определенные основания его командованию считать, что оно способно "поджать" украинский плацдарм в районе Звездное — Желанное Второе не только с севера силами ГВ "Центр", но и с юга, силами ГВ "Юг".

Таким образом, если рассматривать всю эту ситуацию в несколько большем (оперативно-тактическом) смысле, то становится понятно, что в настоящее время основные свои усилия противник сконцентрировал не на Покровском направлении, а на Кураховском (смежном фланге ГВ "Центр" и ГВ "Юг").

По сути, здесь действует некая "сборная" из состава этих двух группировок, в состав которой входит 90-я тд (введена в бой большей частью своих сил) + 1-я и 114-я омсбр 51-й ОВА, а также сводные тактические группы еще двух бригад этой армии (5-й и 9-й омсбр), ну и ряд частей и подразделений 150-й мсд из состава 8-й ОВА.

Скорее всего, главная цель — выйти к г. Курахово как с севера, так и с юга (через Успеновку, где действуют уже совместно ГВ "Юг" и ГВ "Восток"). Думаю, именно этим обуславливается такое настойчивое желание 20-й мсд противника прорваться в район Успеновки, действуя по дирекции Константиновка — Екатериновка, а 150-й мсд — наконец "в лоб" прорваться на Курахово с востока через Максимильяновку.

В общем, наибольшую опасность для ВСУ, причем, как на Кураховском, так и собственно на Покровском направлениях, представляет тактический прорыв (глубиной 4,9-5 км) противника между Горняком и Селидовым, в районе с. Цукурино, по дирекции Украинск — Цукурино. Ведь его дальнейшее "разрастание", очевидно, не только будет способствовать резкому ухудшению положения подразделений ВСУ, занимающих весь район обороны севернее Кураховского водохранилища, но и крайне негативно отразится на их способности удержать г. Селидово, а это имеет прямое и непосредственное отношение к тому, что будет в дальнейшем происходить, собственно, на Покровском направлении.

Подытожим

Говорить о какой-то стабилизации ситуации на всем Покровском направлении, или более того — утверждать, что наступление противника УЖЕ "выдохлось", мягко говоря — очень рано. Да, темпы продвижения противника немного упали, но уровень интенсивности его атакующих\штурмовых действий — нет.

Например, на участке между Селидово и Курахово противник за сутки в среднем осуществляет до 25-30 атакующих, штурмовых действий (бывают дни, и по 40-45 атак в сутки), в это время, собственно, в сторону Покровска и Мирнограда он проводит в среднем по 15-16 атак\штурмов в сутки.

Большинство — это так называемые "накопительные" штурмы, когда противник посылает штурмовую группу за группой (отделение за отделением) в сторону наших позиций в надежде, что кто-то добежит уцелевшим и там "зацепится", пусть за "краешечек" наших позиций. После чего можно снова и снова посылать этим уцелевшим подкрепление (группу за группой) и после того, как их (в смысле, уцелевших) там наберется уже достаточно — штурмовать основную украинскую позицию.

Бывает, что все это действо сопровождается поддержкой бронетехники — до 3-4-х единиц, включая 1-2 танка. Однако в большинстве, это все же исключительно пехотные атаки и штурмы при артиллерийской или авиационной поддержке.

Так вот, падение темпов продвижения противника означает лишь уменьшение СРЕДНЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ этих атак и штурмов, а не их интенсивности. Хотя и с самой результативностью действий противника также не все так хорошо, как кажется. Захватил две улицы в селе, продвинулся из одной части села в другую, отбил полпосадки, уничтожил огнем артиллерии несколько наблюдательных пунктов и т.д., это все — ЕЖЕДНЕВНЫЕ "сведения о действиях противника" на Покровском и Кураховском направлениях.

Темп наступления — это, по сути, соотношение физического продвижения войск на конкретной местности к выбранному для такого рода оценки отрезку времени. В этом отношении, 2-3 недели назад противник на Покровском направлении, действительно, продвигался быстрее и глубже ЗА СУТКИ (тогда речь шла о километрах, сейчас о сотнях и даже десятках метров).

Однако, это все вовсе не означает, что войска противника УЖЕ остановились и не способны дальше наступать. Они продолжают наступать и продолжают продвигаться, хотя и не так быстро и глубоко, как это было раньше.

Как по мне, определенное снижение темпов его наступления обусловлено двумя основными факторами — перегруппировкой его войск в зоне ответственности ГВ "Центр", а именно:

очевидно, большая часть 41-й ОВА перемещается с Торецкого направления на Покровское, чтобы уплотнить боевые порядки 2-й ОВА и таким образом нарастить (восстановить) ее "наступательные возможности", это касается в первую очередь — 74-й омсбр 41-й ОВА;

в свою очередь, на Торецкое направление перегруппировывается часть войск (сил) 51-й ОВА, в дополнение к уже развернутой там 132-й омсбр из ее состава.

А также необходимостью завершить "обеспечивающие" бои на левом (южном) фланге ГВ "Центр" по направлению на Курахово и Селидово, без чего продолжение наступления противника собственно на Покровск представляется, скажем так, определенным образом рискованным.

Но на самом деле, ситуация с российским наступлением, причем не только на Покровском или Кураховском направлениях, выглядит в настоящее время в большей степени зависимой не от самих российских войск, которые очевидно УЖЕ задействовали в нем свои почти максимальные "наступательные возможности", а от состояния боеспособности украинских войск, в частности — их способности успешно обороняться на определенных рубежах и позициях, в условиях преимущества противника в целом ряде показателей боевого потенциала.

При этом, возможность проводить какие-то контрнаступательные или даже наступательные действия, в рамках какой-то "асимметричной стратегии" ВСУ за пределами направлений и операционных зон, где противник прилагает основные свои усилия, здесь — не рассматривается. Ведь очевидно, что этот "способ" пока НЕ работает, потому что не останавливает самого российского наступления, хотя и влияет на него определенным образом.

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