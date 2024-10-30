"Майстер-клас зі знищення на Курщині": 95-та бригада ЗСУ відбила штурм російських морпіхів (відео)

За даними десантно-штурмових військ ЗСУ, поліські десантники відбили штурм російських морпіхів, які спробували атакувати українські позиції. Усю штурмову групу росіян було повністю знищено. У Генштабі ЗСУ повідомили, що операція в Курській області триває.

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У Курській області десантники 95-ї бригади ДШВ відбили штурм російських морпіхів зі 155-ї бригади. Українські десантники продовжують показувати майстер-клас зі знищення. Про це повідомляється в публікації Офіційного Telegram-каналу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Десантники ЗСУ відбили штурм російських морпіхів — відео

"Цього разу Поліські десантники відбили штурм морпіхів, які спробували атакувати українські позиції. У результаті бою вся штурмова група російських окупантів була повністю знищена", — йдеться в публікації.

Після бою один із десантників українського підрозділу зазначив, що "155-та бригада морської піхоти намагалася "штурмувати" позиції 95-ї бригади, але в них нічого не вийшло".

У пості також повідомляють, що з радіоперехоплень стало відомо, що особовий склад підрозділів 155-ї ОБРМП дедалі частіше самовільно залишає райони виконання бойових завдань, за що командування погрожує розстрілом.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляють, що операція в Курській області триває.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що Україна зазнала масованих обстрілів 30 жовтня. У регіонах є руйнування та поранені.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, ЗСУ змушені зносити висотки в Торецьку, щоб врятувати місто.