Писали Путіну, але не допомогло: російські військові в Курській області розграбували будинки місцевих жителів

Прикметно, однак на мародерство скаржаться в селищі Кореневе, де не було ЗСУ, але зупинилися солдати російської армії.

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Російські військові, кинуті на захист Курської області від бійців ЗСУ, продовжують займатися мародерством. Про це розповіли журналістам місцеві жителі із селища Кореневе. Конкретно до цього селища, яке розташоване за 120 км від Курська і за 40 км від Суджі, українські війська не дійшли, натомість там влаштували опорний пункт російські військові. Про це пише "Агентство".

Розграбований магазин у Кореневому

Перші скарги на мародерство російських військових почали з'являтися ще два місяці тому. На початку вересня вони навіть написали колективного листа Володимиру Путіну і до Міноборони РФ з проханням зупинити дії військових ЗС РФ, але лист, за їхніми словами, був проігнорований і залишився без відповіді. Натомість виступив губернатор регіону Олексій Смирнов, який заявив, що порядок підтримує військова поліція, коріньовцям передають "гуманітарну допомогу від Народного фронту", а відомості про мародерів перевіряють, але "найчастіше це виявляється інформаційним вкиданням з боку спецслужб противника".

Селище Кореневе на карті Фото: Скриншот

Регіональна влада не реагує на скарги, повідомила мешканка сусіднього з Кореневим села. "Вони кажуть: "режим контртерористичної операції, військові мають право. Мають право жити, але не влаштовувати хаос. Голова району не робить абсолютно нічого. Він каже, що військова поліція працює. Але їй не до того, щоб стежити за тими, хто мародерствує", — розповідає жінка.

Вона поскаржилася, що в її будинку живуть російські солдати, і частини речей вона вже знайти не змогла. Її сусідка, яка періодично їздить перевіряти збереження майна, побачила, що будинок, який був недоторканий ще два дні тому, був перевернутий "догори дном".

Деякі жителі району, незважаючи на обстріли, почали повертатися у свої будинки, щоб зберегти майно, сказав інший місцевий житель, який підписав звернення. Він заявив, що з дому в нього вкрали ноутбуки і телевізори, а з гаража — інструменти: фрезерні та ручні дрилі, болгарки. За словами чоловіка, його гараж зламували щонайменше двічі протягом місяця: "Не в одного мене, на вулиці в нас у всіх така біда. У когось телевізори забрали, у когось що".

Влада не реагує на скарги, а силовики не порушують кримінальних справ про мародерство, резюмував він.

При цьому в соцмережах почали з'являтися відео з розграбованих будівель у селищі. На одному із записів видно перевернуте догори дном приміщення заправки в Кореневі. В іншому ролику знято постраждалу від мародерів квартиру. Автор ще одного відео показав будинок на вулиці Шкільній і повідомив, що "всі квартири зламані, все винесено". Також у селищі розграбували магазин автозапчастин.

Розграбовані квартири в Кореневому

Нагадаємо, у серпні в соцмережах з'явилося відео того, як "кадирівці" грабують салон стільникового зв'язку "Мегафон" у селищі Глушково в Курській області. Відео з камер відеоспостереження з'явилося в місцевих Telegram-каналах. На кадрах від 17 серпня чоловіки у військовій формі, імовірно, з чеченського батальйону "Ахмат", проникають у магазин через вікно і ламають двері, а потім забирають усю техніку.