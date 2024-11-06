"Были инциденты": в Южной Корее отрицают вступление войск КНДР в бой против ВСУ на Курщине

Южная Корея считает, что военные КНДР столкнулись с украинскими Силами обороны лишь в рамках незначительных эпизодов. В Сеуле убеждены, что говорить о полноценном вступлении северокорейских сил пока рано.

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В Сеуле убеждены, что северокорейские войска еще не вступили в полноценные боевые действия с украинскими силами, которые осуществляют свою операцию в Курской области. Об этом сообщает издание Yonhap со ссылкой на неназванного местного высокопоставленного чиновника

"Большое количество северокорейских войск, развернутых в России, уже переместилось на западные линии фронта, но полноценные боевые действия еще не начались", — сообщил собеседник издания.

По его словам, сейчас в Сеуле есть уверенность, что произошли "незначительные инциденты разведывательного или подготовительного характера". Также собеседник заявил, что Южная Корея обдумывает идею отправить группу наблюдателей в Украину, которые должны оценить потенциальные совместные операции военных КНДР и РФ.

"Если Северная Корея и Россия начнут совместные боевые операции, то будет крайне важно отслеживать их тактику, вооружение и любые потери со стороны Северной Кореи, поскольку эта информация может иметь решающее значение для безопасности Южной Кореи и сотрудничества с Украиной", — сказал он, добавив, что Киев может направить в Сеул своего специального представителя, с которым будут проводиться обсуждения относительно ситуации на фронте и совместного реагирования.

Военные КНДР в России — что известно

Ранее издание NYT со ссылкой на двух анонимных собеседников из Киева и Вашингтона сообщило, что войска КНДР пытались прорвать оборону ВСУ под Курском. Пока неизвестно, когда произошло столкновение, но официальный представитель США анонимно сообщил о значительном количестве ликвидированных северокорейских солдат.

Напомним, 5 ноября агентство Reuters сообщило, что северокорейские военные могли понести первые потери от украинских Сил обороны. Спецслужбы Южной Кореи указывают, что им известно об около 40 погибших из Северной Кореи.

Позже The Guardian написал, что отправка войск КНДР в РФ обеспокоила Китай. В Поднебесной убеждены, что вступление КНДР в конфликт против Украины на стороне РФ будет иметь опасные последствия, угрожать позициям самой КНР в Азии и может сплотить ее соперников.