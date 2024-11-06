Серьезная тревога: Китай волнуется из-за отправки войск КНДР в РФ, — СМИ

В Китае обеспокоены тем, что вступление КНДР в конфликт против Украины на стороне РФ будет иметь опасные последствия, угрожать позициям самой Поднебесной в Азии и может сплотить соперников КНР против нее.

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Вступление военных КНДР на стороне РФ в войне против Украины заставляет Китай серьезно заниматься этим вопросом из-за ряда рисков, которые угрожают уже самой Поднебесной. Пекин осознает глобальные последствия такого решения и пытается найти соответствующий план действий для реагирования, говорится в аналитическом материале издания The Guardian.

Факт присутствия военных из Северной Кореи означает для Китая втягивание Азии в войну на территории Европы, которая рискует опасно расшириться и иметь влияние на позиции Пекина в регионе, где КНР пытается держать США и союзников "на расстоянии". Однако серьезные экономические проблемы внутри Поднебесной заставляют китайские власти менять свою стратегию действий.

Журналисты пишут, что доверие между КНДР и КНР серьезно просело из-за активного сотрудничества Пхеньяна и Москвы, однако в самом Пекине пока не спешат уменьшать помощь для Ким Чен Ына. Несмотря на это, остается непонятным, как Китай планирует влиять на своего соседа, потому что даже лидеры КНР не знали заранее о перемещении войск и соглашение между РФ и Северной Кореей.

Сейчас официальный Пекин держит молчаливую паузу, а представитель МИД Китая на вопрос о присутствии войск КНДР в РФ заявил, что это дело самой Москвы. Государственные китайские медиа полностью промолчали об этой ситуации.

Аналитики считают, что за этим официальным молчанием кроется серьезная тревога среди правящих кругов Китая. Поскольку отправка войск КНДР в Россию означает, что это разрушает ранее выстроенную концепцию Си Цзиньпиня об "общей судьбе" сотрудничества стран. И несмотря на официальные реляции о том, что КНР приветствует более тесные отношения Пхеньяна и Москвы, в самой Поднебесной не очень верят в то, что говорят, а эта ситуация "стала неудобной" для китайских властей.

СМИ пишет, что прибытие военных КНДР в Россию рискует "перенести новую холодную войну ближе к Китаю" и сделает балансировку КНР между его стратегическими союзниками и экономической зависимостью от США и Европы еще более трудной. В Пекине небезосновательно убеждены, что присутствие северокорейских войск привлечет внимание Европы к проблемам Восточной Азии, в частности Тайваня, и может дать толчок к созданию "азиатского НАТО".

Именно поэтому, отмечают журналисты, Китай видит "больше вреда от отправки северокорейских сил в Россию, чем потенциальной пользы". Сейчас в КНР возникло затруднительное положение, потому что в Пекине не хотят усиления КНДР в Азии, большего сплочения НАТО, а также новых мощных санкций Запада из-за экономической поддержки РФ во время войны против Украины.

Также в Китае пытаются избежать провала России, ведь партнерство с РФ хоть и имеет определенные разногласия относительно попытки Путина усилить влияние в азиатских странах, однако помогает Пекину придерживаться собственной концепции противодействия мировому порядку в свою пользу.

"Китай потратил десятилетия на урегулирование пограничных споров и развитие продуктивных отношений с Россией, чтобы создать пространство для своих стратегических целей. Однако эти события [прибытие войск КНДР в РФ — ред.] могут сильно изменить планы Пекина", — констатирует профессор международного права Питер Даттон из Военно-морского колледжа США.

Напомним, Фокус писал, что бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури заявил, что еще три страны могут отправить свои войска в РФ в войне против Украины. По мнению экс-чиновника, такими государствами являются Китай, Сирия и Иран.

Также мы рассказывали о том, как США готовится противостоять Китаю. Большая и неповоротливая армия США пытается трансформироваться для быстрого развертывания в Азии. Если КНР выполнит свои угрозы и все-таки нападет на Тайвань.