Серйозна тривога: Китай хвилюється через відправку військ КНДР до РФ, — ЗМІ

У Китаї занепокоєні тим, що вступ КНДР у конфлікт проти України на боці РФ матиме небезпечні наслідки, загрожуватиме позиціям самої Піднебесної в Азії та може згуртувати суперників КНР проти неї.

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Вступ військових КНДР на боці РФ у війні проти України змушує Китай серйозно перейматися цим питанням через низку ризиків, які загрожують вже самій Піднебесній. Пекін усвідомлює глобальні наслідки такого рішення і намагається знайти відповідний план дій для реагування, йдеться в аналітичному матеріалі видання The Guardian.

Факт присутності військових з Північної Кореї означає для Китаю втягування Азії до війни на теренах Європи, яка ризикує небезпечно розширитися та мати вплив на позиції Пекіна в регіоні, де КНР пробує тримати США та союзників "на відстані". Однак серйозні економічні проблеми всередині Піднебесної змушують китайську владу змінювати свою стратегію дій.

Журналісти пишуть, що довіра між КНДР і КНР серйозно просіла через активну співпрацю Пхеньяна та Москви, однак у самому Пекіні поки не поспішають зменшувати допомогу для Кім Чен Ина. Попри те, залишається незрозумілим, як Китай планує впливати на свого сусіда, бо навіть лідери КНР не знали заздалегідь про переміщення військ і угоду між РФ і Північною Кореєю.

Наразі офіційний Пекін тримає мовчазну паузу, а речник МЗС Китаю на запитання про присутність військ КНДР у РФ заявив, що це справи самої Москви. Державні китайські медіа повністю промовчали щодо цієї ситуації.

Аналітики вважають, що за цим офіційним мовчанням криється серйозна тривога серед правлячих кіл Китаю. Оскільки відправка військ КНДР до Росії означає, що це руйнує раніше вибудувану концепцію Сі Цзіньпіня про "спільну долю" співпраці країн. І попри офіційні реляції про те, що КНР вітає тісніші стосунки Пхеньяна та Москви, у самій Піднебесній не дуже вірять в те, що кажуть, а ця ситуація "стала незручною" для китайської влади.

ЗМІ пише, що прибуття військових КНДР до Росії ризикує "перенести нову холодну війну ближче до Китаю" і зробить балансування КНР між його стратегічними союзниками та економічною залежністю від США та Європи ще важчим. У Пекіні небезпідставно переконані, що присутність північнокорейських військ приверне увагу Європи до проблем Східної Азії, зокрема Тайваню, і може дати поштовх до створення "азійського НАТО".

Саме тому, відзначають журналісти, Китай бачить "більше шкоди від відправки північнокорейських сил в Росію, ніж потенційної користі". Наразі у КНР виникло скрутне становище, бо у Пекіні не хочуть посилення КНДР в Азії, більшого згуртування НАТО, а також новими потужнішими санкціями Заходу через економічну підтримку РФ у час війни проти України.

Також у Китаї намагаються уникнути провалу Росії, адже партнерство з РФ хоч і має певні розбіжності щодо намагання Путіна посилити вплив в азійських країн, однак допомагає Пекіну дотримуватися власної концепції протидії світового порядку на свою користь.

"Китай витратив десятиліття на врегулювання прикордонних суперечок і розбудову продуктивних відносин з Росією, щоб створити простір для своїх стратегічних цілей. Однак ці події [прибуття військ КНДР до РФ — ред.] можуть сильно змінити плани Пекіна", — констатує професор міжнародного права Пітер Даттон з Військово-морського коледжу США.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишній посадовець Держдепу США Девід Тафурі заявив, що ще три країни можуть відправити свої війська до РФ у війні проти України. На думку ексчиновника, такими державами є Китай, Сирія та Іран.

Також ми розповідали про те, як США готується протистояти Китаю. Велика й неповоротка армія США намагається трансформуватися для швидкого розгортання в Азії. Якщо КНР виконає свої погрози й все-таки нападе на Тайвань.