"Були інциденти": у Південній Кореї заперечили вступ військ КНДР у бій проти ЗСУ на Курщині

Південна Корея вважає, що військові КНДР зіткнулися з українськими Силами оборони лише у рамках незначних епізодів. В Сеулі переконані, що говорити про повноцінний вступ північнокорейських сил наразі зарано.

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В Сеулі переконані, що північнокорейські війська ще не вступили в повноцінні бойові дії з українськими силами, які здійснюють свою операцію в Курській області. Про це повідомляє видання Yonhap з посиланням на неназваного місцевого високопосадовця

"Велика кількість північнокорейських військ, розгорнутих у Росії, вже перемістилася на західні лінії фронту, але повноцінні бойові дії ще не почалися", — повідомив співрозмовник видання.

За його словами, наразі у Сеулі є впевненість, що відбулися "незначні інциденти розвідувального або підготовчого характеру". Також співрозмовник заявив, що Південна Корея обдумує ідею відправити групу спостерігачів до України, які мають оцінити потенційні спільні операції військових КНДР і РФ.

"Якщо Північна Корея і Росія почнуть спільні бойові операції, то буде вкрай важливо відстежувати їхню тактику, озброєння і будь-які втрати з боку Північної Кореї, оскільки ця інформація може мати вирішальне значення для безпеки Південної Кореї та співпраці з Україною", — сказав він, додавши, що Київ може направити до Сеула свого спеціального представника, з яким будуть проводитися обговорення щодо ситуації на фронті та спільного реагування.

Військові КНДР у Росії — що відомо

Раніше видання NYT з посиланням на двох анонімних співрозмовників з Києва і Вашингтона повідомило, що війська КНДР намагалися прорвати оборону ЗСУ під Курськом. Наразі невідомо, коли відбулося зіткнення, але офіційний представник США анонімно повідомив про значну кількість ліквідованих північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, 5 листопада агенція Reuters повідомила, що північнокорейські військові могли зазнати перших втрат від українських Сил оборони. Спецслужби Південної Кореї вказують, що їм відомо про близько 40 загиблих з Північної Кореї.

Пізніше The Guardian написав, що відправка військ КНДР до РФ занепокоїла Китай. У Піднебесній переконані, що вступ КНДР у конфлікт проти України на боці РФ матиме небезпечні наслідки, загрожуватиме позиціям самої КНР в Азії та може згуртувати її суперників.