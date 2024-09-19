Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что получат Силы обороны

В пакет вошли немецкая бронетехника, танки, САУ инженерная техника, 155-мм боеприпасы, боеприпасы для стрелкового вооружения, беспилотные системы и другое военное оборудование.

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Германия продолжает активно поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Недавно было объявлено о передаче нового пакета военной помощи, включающего широкий спектр техники и вооружений. Среди основных поставок — 22 танка Leopard 1 A5, которые были переданы совместно с Данией, и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ, опубликованном 19 сентября.

Помимо танков и боеприпасов, в новый пакет помощи вошли:

пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000;

22 противоминные машины с защитой от засад (MRAP);

один гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

три самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

десять пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;

1 млн боеприпасов к огнестрельному оружию.

Техника и беспилотные системы

Особое внимание в пакете уделено разведывательным и беспилотным системам. Украина получит 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями, а также:

20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

20 беспилотных надводных аппаратов;

12 разведывательных беспилотников SONGBIRD;

шесть Hornet XR.

Кроме этого, Германия передала инженерную технику и транспортные средства, в том числе три мостоукладочных танка BEAVER, одну бронированную инженерную машину DACHS, шесть танков разминирования WISENT 1 и 112 автомобилей различных типов. Пакет также включает две системы самозащиты AMPS для вертолетов и 16 наземных радиолокационных станций наблюдения.

"С начала вооруженного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Германия поставила из запасов Федеральных вооруженных сил материальные средства на сумму около 5,2 млрд евро. Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии — расходы на эту подготовку на сегодняшний день составляют около 282 миллионов евро", — говорится в пресс-релизе.

Важно

Запасы Пентагона не бездонны: пакеты военной помощи США Украине сокращаются, — CNN

Напомним, 9 сентября Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 400 млн евро. В шведском Минобороны отметили, что пакет включает закупку оборудования, которое является "особым приоритетом для Украины".