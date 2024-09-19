Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що отримають Сили оборони

До пакета увійшли німецька бронетехніка, танки, САУ, інженерна техніка, 155-мм боєприпаси, боєприпаси для стрілецького озброєння, безпілотні системи та інше військове обладнання.

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Німеччина продовжує активно підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії. Нещодавно було оголошено про передання нового пакету військової допомоги, що охоплює широкий спектр техніки й озброєнь. Серед основних поставок — 22 танки Leopard 1 A5, які були передані спільно з Данією, та понад 60 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. Про це йдеться у пресрелізі уряду ФРН, опублікованому 19 вересня.

Окрім танків і боєприпасів, до нового пакету допомоги увійшли:

п'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000;

22 протимінні машини із захистом від засідок (MRAP);

один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

десять кулеметів MG3 із 500 запасними стволами;

1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

Техніка та безпілотні системи

Особливу увагу в пакеті приділили розвідувальним і безпілотним системам. Україна отримає 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;

шість Hornet XR.

Крім цього Німеччина передала інженерну техніку і транспортні засоби, зокрема три мостоукладальні танки BEAVER, одну броньовану інженерну машину DACHS, шість танків розмінування WISENT 1 і 112 автомобілів різних типів. Пакет також містить дві системи самозахисту AMPS для вертольотів і 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження.

"Від початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року Німеччина поставила із запасів Федеральних збройних сил матеріальні засоби на суму близько 5,2 млрд євро. Крім того, понад 10 000 українських солдатів пройшли військовий вишкіл у Німеччині — витрати на цей вишкіл на сьогодні становлять приблизно 282 мільйони євро", — ідеться у пресрелізі.

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Нагадаємо, 9 вересня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 млн євро. У шведському Міноборони зазначили, що пакет передбачає закупівлю обладнання, яке є "особливим пріоритетом для України".