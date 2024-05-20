"Набагато прохолодніше": як платити менше за використання кондиціонера (відео)

Користувач TikTok показав простий метод очищення змійовика кондиціонера, який допоможе заощадити електроенергію, час і гроші.

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Очищення змійовика кондиціонера за допомогою шланга допоможе не тільки заощадити на професійному обслуговуванні, а й знизити споживання електроенергії. Цим методом поділився користувач TikTok з ніком bestlifewichita.

Автор відео продемонстрував, як за кілька хвилин чистить змійовик кондиціонера на вулиці, розпорошуючи на нього воду з садового шланга. Він зазначив, що після такого очищення у нього вдома стало "набагато прохолодніше". На запитання про те, як отримати доступ до цієї частини кондиціонера, блогер відповів, що потрібно всього лише відкрутити гвинти на зовнішніх панелях, попередньо відключивши живлення.

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Закликів економити на кондиціонерах недостатньо. Як добитися ощадливого споживання у пікові години?

Портал The Cool Down, присвячений екології та змінам клімату, зазначає, що найбільшою перевагою цього способу є економія часу і грошей власників кондиціонерів. Крім того, згаданий метод допомагає планеті, оскільки скорочення споживання енергії призводить до зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

"У світі, де екологічність і зручність часто суперечать одна одній, ця порада з прибирання пропонує свіже рішення, яке принесе користь як домовласникам, так і всій планеті. Отже, візьміть садовий шланг і приготуйтеся до того, щоб ваш кондиціонер був готовий до літа в найкоротші строки", — йдеться в публікації.

Очищення змійовика за допомогою шланга

Нагадаємо, компанія EcoFlow презентувала кілька бездротових та енергетично автономних пристроїв для комфортного життя в умовах блекауту, серед яких холодильник, кондиціонер і газонокосарка.

Також повідомлялося, що для зниження кількості споживаної енергії вчені з Університету Кен Хі в Сеулі взялися розробляти диво-засіб, який би дав змогу охолоджувати приміщення, не використовуючи водночас ні краплі енергії.