Чарівна плівка. Вчені знайшли спосіб охолоджувати цілі будівлі, не використавши і краплі енергії

Чудо-охолоджувач підійде не тільки для будівель, але й зможе замінити кондиціонери в автомобілях.

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Вчені підрахували і дійшли висновку, що на охолодження припадає близько 15% усієї споживаної енергії. Кондиціювання повітря обходиться зовсім не дешево, а в умовах змін клімату, які обіцяють людству лише велику спекотну та посушливу погоду, ситуація згодом лише розпалюватиметься, пише Daily Mail.

Щоб знизити кількість споживаної енергії та не померти від спеки та задухи, вчені з Університету Кен Хі в Сеулі прийняли розробляти чудо-засіб, який би дозволив охолоджувати приміщення, не використовуючи при цьому жодної краплі енергії.

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Завдання виявилося не з простих. Дослідникам необхідно було створити матеріал, який міг би не лише блокувати сонячне ультрафіолетове та інфрачервоне світло, але й відштовхувати його від поверхні на довжині хвилі, яка проходить через атмосферу.

За словами керівника проєкту Інкю Лі, їм із командою довелося кинути самим собі виклик — нелегко розробляти матеріали, які б відповідали одночасно двом цим критеріям. Щобільше, вчені поставили за мету створити прозорий матеріал, щоб у разі використання його на вікнах він зміг пропускати видиме світло.

[ + – ] "Прозорий радіаційний охолоджувач" команди складається з тонких шарів, що чергуються Фото: охладитель

На щастя, у вчених усе вийшло. Вони створили свій "прозорий радіаційний охолоджувач", який складається з чотирьох ультратонких шарів: діоксиду кремнію, нітриду кремнію, оксиду алюмінію або діоксиду титану на скляній основі та покритих плівкою полідиметилсилоксану.

Після цього вчені використовували машинне навчання і зуміли оптимізувати виробництво. Вчені припускають, що диво-покриття зможе скоротити споживання енергії на третину навіть у найспекотніші дні.

До речі, дослідники припускають, що покриття можна наносити не тільки на шибки, але й на вікна авто або вантажівок, нова розробка з легкістю допоможе охолодити салон автомобіля і замінити кондиціонер.

Раніше Фокус писав про те, що під поверхнею Землі вчені виявили криницю чистої енергії — вистачило б на всіх.