Під поверхнею Землі знайдено криницю безмежної чистої енергії: вистачило б на всіх

Надгарячі породи, розігріті до 400 градусів Цельсія, здатні забезпечити енергією весь світ, але поки нам складно до них дістати.

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Енергія — одне з благ людства, без якого нам важко уявити наше життя. В еру розвитку екологічних технологій і стримування різких кліматичних змін, вчені постійно шукають способи відмовитися від викопного палива і, мабуть, їм це вдалося. Вчені виявили, що на глибині близько 20 км під поверхнею Землі заховані надгарячі породи, які здатні забезпечити світ чистою енергією, пише Daily Mail.

Відповідний звіт опублікувала цільова група з очищення повітря. У ньому йдеться про науковий прорив, який дозволить світові розв'язати енергетичну проблему та не потребуватиме великих вкладень та ресурсів.

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Під час досліджень вчені виявили, що на глибині близько 19 км під поверхнею Землі розташовані надгарячі породи, розігріті до 400 градусів за Цельсієм. Передбачається, що енергетичні системи зможуть випускати воду в місця, де породи нагріваються до 400 градусів за Цельсієм, а потім підніматимуть її назад на поверхню до генераторів електроенергії. Самі генератори коштуватимуть не більше 20-35 доларів за мегават-годину.

Але є невелика заковика. Зараз бурові установки здатні бурити на глибину не більше від 13 км, тоді як надгарячі породи знаходяться на глибині близько 20 км. Втім, вчені не вважають це великою проблемою — передбачається, що вже до кінця десятиліття інженери зможуть удосконалити установки, щоб дістатися необхідної глибини.

[ + – ] Принцип видобутку електроенергії на надгарячих породах Фото: электростанция на горячих породах

Вчені вже провели низку випробувань в Ісландії. Тут вони бурили в районі вулкана, а тому була потрібна свердловина, глибиною всього трохи більш як 3 кілометри. В результаті інженерам вдалося виробити в п'ять разів більше мегават енергії, ніж це могла б зробити за той же період звичайна геотермальна свердловина.

Дослідники з Цільової групи з чистого повітря відзначають, що кілька компаній вже розробляють подібні проєкти і готуються запустити їх до 2030 року. Дослідники зазначають, що новий підхід буде менш ресурсозатратним — не знадобляться величезні ділянки землі, а самі конструкції будуть складатися з поміщеної в заглиблення системи збирання тепла, поєднаної з об'єктами виробництва електроенергії. Останні включатимуть парові турбіни, електрогенератори та лінії електропередач.

Вчені попереджають, що для реалізації цієї ідеї буде потрібна низка "інженерних інновацій", наприклад, методи швидкого та надзвичайно глибокого буріння, нові термостійкі матеріали, інструменти для свердловин, а також глибокі теплові резервуари. Все це, найімовірніше, не зможе бути реалізовано до кінця десятиліття, проте дає людству надію на розв'язання енергетичної проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що у надрах Землі виявили "алмазну фабрику", яка працює вже мільярди років.