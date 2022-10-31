Под поверхностью Земли найден кладезь безграничной чистой энергии: хватило бы на всех

Сверхгорячие породы, разогретые до 400 градусов Цельсия, способны обеспечить энергией весь мир, но пока нам сложно до них достать.

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Энергия — одно из благ человечества, без которого нам трудно представить нашу жизнь. В эру развития экологичных технологий и сдерживания резких климатических изменений, ученые то и дело ищут способы отказаться от ископаемого топлива и, видимо, им это удалось. Ученые обнаружили, что на глубине около 20 км под поверхностью Земли спрятаны сверхгорячие породы, которые способны обеспечить мир чистой энергией, пишет Daily Mail.

Соответствующий отчет был опубликован целевой группой по очистке воздуха. В нем говорится о научном прорыве, который позволит миру решить энергетическую проблему и не потребует больших вложений и ресурсов.

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В ходе исследований ученые обнаружили, что на глубине около 19 км под поверхностью Земли расположены сверхгорячие породы, разогретые до 400 градусов по Цельсию. Предполагается, что энергетические системы смогут выпускать воду в места, где породы нагреваются до 400 градусов по Цельсию, а затем будут поднимать ее назад на поверхность к генераторам электроэнергии. Сами генераторы будут стоить не более 20-35 долларов за мегаватт-час.

Но есть небольшая загвоздка. В данный момент буровые установки способны бурить на глубину не более 13 километров, тогда как сверхгорячие породы находятся на глубине около 20 километров. Впрочем ученые не считают это большой проблемой — предполагается, что уже к концу десятилетия инженеры смогут усовершенствовать установки, чтобы добраться до необходимой глубины.

[ + – ] Принцип добычи электроэнергии на сверхгорячих породах. Фото: Clean Air Task Force

Ученые уже провели ряд испытаний в Исландии. Здесь они бурили в районе вулкана, а потому потребовалась скважина, глубиной всего чуть более 3 километров. В результате инженерам удалось произвести в пять раз больше мегаватт энергии, чем это могла бы сделать за тот же период обычная геотермальная скважина.

Исследователи из Целевой группы по чистому воздуху отмечают, что несколько компаний уже разрабатывают подобные проекты и готовятся их запустить до 2030 года. Исследователи отмечают, что новый подход будет менее ресурсозатратным — не потребуются огромные участки земли, а сами конструкции будут состоять из помещенной в заглубление системы сбора тепла, соединенной с объектами по производству электроэнергии. Последние будут включать паровые турбины, электрогенераторы и линии электропередач.

Ученые предупреждают, что для реализации этой идеи потребуется ряд "инженерных инноваций", например, методы быстрого и чрезвычайно глубокого бурения, новые термостойкие материалы, инструменты для скважин, а также глубокие тепловые резервуары. Все это, вероятнее всего, не сможет быть реализовано до конца десятилетия, однако дает человечеству надежду на решение энергетической проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли обнаружили "алмазную фабрику", которая работает уже миллиарды лет.