Волшебная пленка. Ученые нашли способ охлаждать целые здания, не использовав и капли энергии

Чудо-охладитель подойдет не только для зданий, но и вполне сможет заменить кондиционеры в автомобилях.

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Ученые подсчитали и пришли к выводу, что на охлаждение приходится порядка 15% всей потребляемой энергии. Кондиционирование воздуха обходится вовсе не дешево, а в условиях изменений климата, которые сулят человечеству лишь большую жаркую и засушливую погоду, ситуация со временем будет лишь накаляться, пишет Daily Mail.

Чтобы снизить количество потребляемой энергии и не умереть от жары и духоты, ученые из Университета Кен Хи в Сеуле приняли разрабатывать чудо-средство, которое бы позволило охлаждать помещения, не используя при этом ни капли энергии.

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Задачка оказалась не из простых. Исследователям необходимо было создать материал, который бы мог не только блокировать солнечный ультрафиолетовый и инфракрасный свет, но и отталкивать его от поверхности на длине волны, которая проходит через атмосферу.

По словам руководителя проекта Ынкю Ли им с командой пришлось бросить самим себе вызов — нелегко разрабатывать материалы, которые бы соответствовали одновременно двум этим критериям. Более того, ученые поставили за цель создать прозрачный материал, чтобы в случае использования его на окнах, он смог пропускать видимый свет.

[ + – ] "Прозрачный радиационный охладитель" команды состоит из чередующихся тонких слоев Фото: Adapted from ACS energy letters

К счастью, у ученых все получилось. Они создали свой "прозрачный радиационный охладитель", который состоит из четырех ультратонких слоев: диоксида кремния, нитрида кремния, оксида алюминия или диоксида титана на стеклянной основе и покрытых пленкой полидиметилсилоксана.

После ученые использовали машинное обучение и сумели оптимизировать производство. Ученые предполагают, что чудо-покрытие сможет сократить потребление энергии на треть даже в самые жаркие дни.

К слову, исследователи предполагают, что покрытие можно наносить не только на стекла здания, но и на окна авто или грузовиков, новая разработка с легкостью поможет охладить салон автомобиля и заменить кондиционер.

Ранее Фокус писал о том, что под поверхностью Земли ученые обнаружили кладезь чистой энергии — хватило бы на всех.