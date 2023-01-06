Холодильник, кондиціонер та газонокосарка на батареях: працюють навіть у блекаут

Компанія EcoFlow представила кілька бездротових та енергетично автономних пристроїв.

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Компанія представила сьогодні на своєму стенді цілу низку пристроїв для комфортного життя в умовах блекауту, проблема якого є актуальною для всього світу, пише Techcrunch. Вже цього року EcoFlow обіцяє похвалитися пристроєм для повного резервного живлення всього будинку, а поки показала автономні холодильник, кондиціонер та газонокосарку.

EcoFlow Wave 2: портативний кондиціонер та обігрівач

Що може бути гіршим, ніж залишитися в спеку без кондиціонера чи дикий мороз без опалення? Обидві ці проблеми розв'яже EcoFlow Wave 2, який поєднує в собі дві ці функції. На вигляд симпатичний і цілком портативний пристрій здатний охолодити вас або зігріти протягом восьми годин без підзарядки.

[ + – ] EcoFlow Wave 2: портативний кондиціонер та обігрівач Фото: EcoFlow

Потужності EcoFlow Wave 2 вистачить, щоб забезпечити необхідну температуру в середньостатистичній за розмірами кімнаті міського мешканця. Вага пристрою 14 кг, тому його цілком комфортно можна переміщати за собою в потрібне приміщення.

EcoFlow Glacier: портативний холодильник з льодогенератором

Акумуляторний холодильник EcoFlow стане ідеальним компаньйоном у дальній поїздці чи на пляжі, обіцяють у компанії. Glacier оснащений потужними льодогенераторами, які, за заявою розробників, здатні заморозити 72 кубики льоду на годину. Найважливіше у ньому — автономність. Холодильник може пропрацювати без розетки цілодобово, а за необхідності його можна підживити від сонячної батареї.

[ + – ] EcoFlow Glacier: портативний холодильник з льодогенератором Фото: EcoFlow

Так, холодильник не дуже великий, але у разі блекауту в нього можна покласти продукти, що найшвидше псуються.

EcoFlow Blade: робот-газонокосарка

Автономна газонокосарка від EcoFlow з батарейним живленням більше схожа на круту машину, що радіокерується, ніж на звичний всім агрегат.

Найцікавіше, що EcoFlow Blade повністю автономна, тобто, по суті, працює самостійно як звичайний робот-пилосос, який добре знайомий всім. Газонокосарка керується через мобільний додаток і має віртуальну навігацію.

[ + – ] EcoFlow Blade: робот-газонокосарка Фото: EcoFlow

Як і робот-пилосос EcoFlow Blade вміє складати карту маршруту, об'їжджати перешкоди, а так само оснащується вбудованим модулем 4G, щоб власник міг керувати газонокосаркою з будь-якої точки світу, а не лише Wi-Fi із затишного дивана в будинку.

Компанія EcoFlow обіцяє, що ці пристрої стануть доступними для придбання вже у квітні, правда ціну поки що не оголошує.

Раніше Фокус писав про те, що Мінцифри забезпечила провайдерів батареями для безперебійного забезпечення українців інтернетом.