Холодильник, кондиционер и газонокосилка на батареях: работают даже в блэкаут

Компания EcoFlow представила несколько беспроводных и энергетически автономных устройств.

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Компания представила сегодня на своем стенде целый ряд устройств для комфортной жизни в условиях блэкаута, проблема которого актуальна для всего мира, пишет Techcrunch. Уже в этом году EcoFlow обещает похвастаться устройством для полного резервного питания всего дома, а пока что показала автономные холодильник, кондиционер и газонокосилку.

EcoFlow Wave 2: портативный кондиционер и обогреватель

Что может быть хуже, чем остаться в жару без кондиционера или в дикий мороз без отопления? Обе эти проблемы решит EcoFlow Wave 2, который совмещает в себе сразу две эти функции. С виду симпатичное и вполне портативное устройство способно охладить вас или согреть на протяжении восьми часов без подзарядки.

[ + – ] EcoFlow Wave 2: портативный кондиционер и обогреватель Фото: EcoFlow

Мощности EcoFlow Wave 2 хватит, чтобы обеспечить нужную температуру в среднестатистической по размерам комнате городского жителя. Вес устройства 14 кг, так что его вполне комфортно можно перемещать за собой в нужное помещение.

EcoFlow Glacier: портативный холодильник с ледогенератором

Аккумуляторный холодильник EcoFlow станет идеальным компаньоном в дальней поездке или на пляже, обещают в компании. Glacier оснащен мощными ледогенераторами, которые, по заявлению разработчиков, способны заморозить 72 кубика льда в час. Самое важное в нем – автономность. Холодильник может проработать без розетки целые сутки, а при необходимости его можно подпитать от солнечной батареи.

[ + – ] EcoFlow Glacier: портативный холодильник с ледогенератором Фото: EcoFlow

Да, холодильник не слишком большой, но в случае блэкаута в него можно положить самые скоропортящиеся продукты.

EcoFlow Blade: робот-газонокосилка

Автономная газонокосилка от EcoFlow с батарейным питанием больше похожа на крутую радиоуправляемую машинку, чем на привычный всем агрегат.

Самое интересное, что EcoFlow Blade полностью автономная, т.е., по сути, работает самостоятельно как обычный робот-пылесос, который всем хорошо знаком. Газонокосилка управляется через мобильное приложение и имеет виртуальную навигацию.

[ + – ] EcoFlow Blade: робот-газонокосилка Фото: EcoFlow

Как и робот-пылесос EcoFlow Blade умеет составлять карту маршрута, объезжать препятствия, а так же оснащается встроенным модулем 4G, чтобы владелец мог управлять газонокосилкой из любой точки мира, а не только по Wi-Fi с уютного дивана в доме.

Компания EcoFlow обещает, что эти устройства станут доступны для приобретения уже в апреле, правда цену пока не оглашает.

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