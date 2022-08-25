СПА, курорти та поїздки до Зеленського: дочку Путіна всюди супроводжує загін охорони, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що дочку президента РФ у поїздках, зокрема до чоловіка Ігоря Зеленського, завжди охороняє з десяток офіцерів. У Німеччині, де кілька років прожив її чоловік, охорона так намозолила очі спецслужбам, що вони стежили за нею.

У розпорядження видань "Важливі історії" та Der Spiegel опинився архів документів співробітника Служби безпеки президента Росії (СБП) Олексія Скрипчака. Вивчивши його, журналісти опублікували дослідження, в якому розповідається, як сім'ю президента Володимира Путіна охороняли під час поїздок до Мюнхена у 2016-2020 роках.

СПА в оточенні охоронців

У поїздках залучили близько десяти офіцерів СБП. У Мюнхені вони зазвичай зупинялися в Hotel an Der Oper, селячись у номерах по двоє, прагнучи не привертати до себе увагу. Вибір готелю пояснюється близькістю до Баварської державної опери, балетом якої з 2016 до 2022 року керував зять Путіна, російський танцівник Ігор Зеленський. Відповідно, охорона супроводжувала у цих поїздках молодшу дочку президента Катерину Тихонову. Президентська донька прилітала до Мюнхена окремо від юрби охоронців на розкішному бізнес-джеті.

[ + – ] Ігор Зеленський — зять Володимира Путіна

Зважаючи на документи в електронній пошті Скрипчака, закріпленого за Катериною Тихоновою, вона звикла користуватися СБП у своїх розважальних поїздках. Наприклад, наприкінці травня 2016 року Олексій Скрипчак забронював для Тихонової номер у СПА-готель Hotel Continental Relax&Spa у шведському місті Гальмстад. Напередодні її приїзду до сусіднього готелю заїхали семеро офіцерів охорони, разом із Тихоновою прибули ще троє співробітників СБП.

У березні 2017 року Тихонова на два дні їздила до Лондона, де її супроводжували дев'ятеро співробітників президентської охорони. Проте найчастіше вона їздила до чоловіка до Німеччини, іноді між поїздками був інтервал лише кілька днів. Напевно, передбачалося, що наявність такої кількості охоронців має вберегти дочку Путіна від неприємностей. Проте, за даними джерел Der Spiegel, група молодих, підтягнутих росіян із дипломатичними паспортами намозолила очі німецьким спецслужбам, в результаті вони почали стежити і за ними, і за Тихоновою.

Загалом із січня 2016-го до січня 2021-го Скрипчак бронював готелі для охоронців Катерини Тихонової майже 100 разів. На російські міста припала лише третина бронювань, понад 40 — на Німеччину, також вона часто літала до Австрії та Італії.

Дороге задоволення

Журналісти зазначають, що за російськими законами члени сім'ї президента мають право на державну охорону, якщо проживають разом з ним або супроводжують його в поїздках. Так, постійне залучення офіцерів СБП до її охорони під час мандрівок є порушенням закону.

Поїздки Тихонової коштували недешево. Тільки бронювання готелів на велику групу охоронців під час поїздки до Мюнхена у квітні 2018 року коштувало понад $25 тис. В архіві Скрипчака немає даних про те, хто платив за ці поїздки, але очевидно, що відрядження співробітників СБП оплачувалися з бюджету.

[ + – ] Літак Gulfstream G650 з бортовим номером LX-SIX, на якому літає Тихонова, належить держкомпанії

Літак Gulfstream G650 з бортовим номером LX-SIX, на якому в той раз літала Тихонова, належить Російському фонду прямих інвестицій — державної компанії, яку очолює Кирило Дмитрієв, давній друг президентської доньки. Дмитрієв також ділився з її попереднім чоловіком Кирилом Шамаловим конфіденційною інформацією про майбутні великі операції фонду, у тому числі про входження до капіталу компаній, що торгуються на біржі. Ця інформація може принести статки її власнику, за її розкриття покладено кримінальне покарання.

Також Катерина Тихонова користувалася бізнес-джетом Bombardier із бортовим номером M-FINE. Цей літак належить офшорній компанії російського підприємця Олексія Репіка. Його фармацевтична компанія є одним із найбільших одержувачів держконтрактів на постачання медикаментів у Росії.

Вартість оренди таких бізнес-джетів складає 7-10 тис. євро на годину. В архіві Скрипчака немає даних про те, хто платив за оренду і чи взагалі платив.

Нагадаємо, у травні з'явилася інформація про те, що Володимир Путін розглядає можливість поставити свою молодшу дочку на чолі партії "Єдина Росія". Передбачається, що Катерина Тихонова — єдина людина, яка може бути гарантом стабільності існування путінського режиму, не будучи прямим наступником.

У липні Тихонова обійняла посаду співголови координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців.