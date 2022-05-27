Катерину Тихонову, молодшу дочку Путіна, готують до політичної кар'єри

Джерела в Кремлі стверджують, що Катерина може стати лідеркою "Єдиної Росії".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Володимир Путін розглядає можливість поставити свою молодшу доньку Катерину Тихонову на чолі партії "Єдина Росія". Про це пише Daily Mail, посилаючись на джерела в оточенні президента РФ у Кремлі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На тлі чуток, що посилюються, про те, що здоров'я Володимира Путіна погіршується, а йому, нагадаємо, "діагностують" різні захворювання: від раку до хвороби Паркінсона, все частіше звучать припущення про те, хто стане його наступником.

І якщо на роль президента РФ пророкують секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, то на роль голови партії "Єдина Росія" можуть висунути молодшу дочку Путіна — Катерину Тихонову.

Це питання вже нібито обговорювалося наприкінці минулого року, але тоді не було ясно, чи схвалять поплічники російського президента кандидатуру його дочки. Зараз, коли війна в Україні триває четвертий місяць, виникла потреба в наступниках.

У розумінні вузького кола осіб, які мають доступ до президента РФ, саме Катерина Тихонова — єдина людина, яка може виступити гарантом стабільності існування путінського режиму, не будучи прямою наступницею.

Перебуваючи на чолі "Єдиної Росії" і фактично керуючи Державною думою та Радою Федерації, Тихонова нібито врівноважуватиме будь-якого наступника на посаді президента.

Але в цьому блискучому плані є багато недоліків. Президент РФ так довго та ретельно ховав своїх дочок, що вони відомі в РФ швидше за чутками. Крім того, політика їхнього приховування дійшла до того, що вони навіть не мають прізвища батька. Катерина, нагадаємо, взяла прізвище на честь по-батькові своєї бабусі по материнській лінії — Катерини Тихонівни Шкребньової.

І здобула вона освіту, яка не зовсім підходить для політичної кар'єри. Катерина з 2003 року навчалася в Санкт-Петербурзькому державному університеті (СПбДУ) на Східному факультеті, 2011 року з відзнакою закінчила магістратуру механіко-математичного факультету Московського державного університету. Вона захоплювалася спортом і особливо акробатичним рок-н-ролом.

[ + – ] Катерина Тихонова на танцювальних змаганнях Фото: Скриншот

Правда, зараз, коли проти російських олігархів і чиновників вводять санкції, а багато що таємного стає явним, і про Тихонову стало відомо значно більше, ніж раніше. Так, днями з'ясувалося, що Катерина їздила в Мюнхен заради дорогих косметичних процедур.

Саме в Мюнхені вона й знайшла своє нове кохання — танцівника балету Ігоря Зеленського, від якого встигла народити доньку. Зі своїм першим чоловіком, Кирилом Шамаловим, донька Путіна розлучилася у 2018 році.