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Катерину Тихонову, молодшу дочку Путіна, готують до політичної кар'єри

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Фото: Скриншот | Катерина Тихонова — молодша донька Путіна

Джерела в Кремлі стверджують, що Катерина може стати лідеркою "Єдиної Росії".

Володимир Путін розглядає можливість поставити свою молодшу доньку Катерину Тихонову на чолі партії "Єдина Росія". Про це пише Daily Mail, посилаючись на джерела в оточенні президента РФ у Кремлі.

На тлі чуток, що посилюються, про те, що здоров'я Володимира Путіна погіршується, а йому, нагадаємо, "діагностують" різні захворювання: від раку до хвороби Паркінсона, все частіше звучать припущення про те, хто стане його наступником.

І якщо на роль президента РФ пророкують секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, то на роль голови партії "Єдина Росія" можуть висунути молодшу дочку Путіна — Катерину Тихонову.

Це питання вже нібито обговорювалося наприкінці минулого року, але тоді не було ясно, чи схвалять поплічники російського президента кандидатуру його дочки. Зараз, коли війна в Україні триває четвертий місяць, виникла потреба в наступниках.

У розумінні вузького кола осіб, які мають доступ до президента РФ, саме Катерина Тихонова — єдина людина, яка може виступити гарантом стабільності існування путінського режиму, не будучи прямою наступницею.

Перебуваючи на чолі "Єдиної Росії" і фактично керуючи Державною думою та Радою Федерації, Тихонова нібито врівноважуватиме будь-якого наступника на посаді президента.

Але в цьому блискучому плані є багато недоліків. Президент РФ так довго та ретельно ховав своїх дочок, що вони відомі в РФ швидше за чутками. Крім того, політика їхнього приховування дійшла до того, що вони навіть не мають прізвища батька. Катерина, нагадаємо, взяла прізвище на честь по-батькові своєї бабусі по материнській лінії — Катерини Тихонівни Шкребньової.

І здобула вона освіту, яка не зовсім підходить для політичної кар'єри. Катерина з 2003 року навчалася в Санкт-Петербурзькому державному університеті (СПбДУ) на Східному факультеті, 2011 року з відзнакою закінчила магістратуру механіко-математичного факультету Московського державного університету. Вона захоплювалася спортом і особливо акробатичним рок-н-ролом.

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Катерина Тихонова на танцювальних змаганнях
Фото: Скриншот

Правда, зараз, коли проти російських олігархів і чиновників вводять санкції, а багато що таємного стає явним, і про Тихонову стало відомо значно більше, ніж раніше. Так, днями з'ясувалося, що Катерина їздила в Мюнхен заради дорогих косметичних процедур.

Саме в Мюнхені вона й знайшла своє нове кохання — танцівника балету Ігоря Зеленського, від якого встигла народити доньку. Зі своїм першим чоловіком, Кирилом Шамаловим, донька Путіна розлучилася у 2018 році.