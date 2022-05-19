У молодшої доньки Путіна роман з артистом Зеленським, – ЗМІ

За даними розслідувачів, у 2019 році молодша дочка Путіна переїхала до Мюнхена до батька своєї дитини.

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Молодша дочка російського президента Володимира Путіна Марія Тихонова зустрічається із керівником Баварського державного балету Ігорем Зеленським, який є батьком її малолітньої дочки. Такого висновку дійшли видання "Важливі історії" та німецька газета Der Spiegel, перелопативши чимало даних.

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У своїх судженнях дослідники спираються на чотири джерела. Зокрема, вони отримали список пасажирів рейсу 9 грудня 2019 року, коли одним літаком до Москви з Мюнхена прилетіли три співробітники Служби безпеки президента Росії, імена яких засекречені, дві няньки, вчителька фортепіано, Тихонова та Зеленський.

У розпорядженні редакцій також є дані про перельоти Тихонової, яка з 2017 по 2019 роки літала до Мюнхена, де працює Зеленський, не менш як півсотні разів, а також документи з електронної пошти співробітника Служби безпеки президента (СБП) та особистого охоронця Тихонової Олексія Скрипчака, а ще виявлено паспорти дочки Путіна, Зеленського та дівчинки, яка народилася у 2017 році, за якими Скрипчак купував для них квитки на літак.

Як звати дитину, журналісти замовчують, посилаючись на етичний бік питання, а от по батькові в неї Ігорівна, тому вони припустили, що її батьком є Зеленський.

Четвертий аргумент на користь цієї теорії — відповідь джерела Der Spiegel у Баварському балеті на питання про свого колишнього керівника. За його словами, Зеленський — "найімовірніше партнер доньки Путіна".

Що відомо про Ігоря Зеленського

Зеленському, який є одним із найвідоміших та найуспішніших танцюристів російського балету, — 52 роки. Він виконав усі провідні партії в Маріїнському театрі, а потім став прем'єром New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великобританії, Ла Скала, Великого театру та інших найвідоміших сцен світу. Він танцював із такими легендами балету як Діана Вишнева, Уляна Лопаткіна та багатьма іншими відомими представницями професії.

[ + – ] Ігор Зеленський танцював на найкращих сценах світу

У 2016 році він очолив Баварський державний балет та влаштувався в Німеччині. За адресою реєстрації танцюриста журналісти знайшли його колишню дружину Яну Серебрякову, екстанцівницю Маріїнського театру, яка є матір'ю його трьох дітей.

Зеленський як худкерівник славиться крутою вдачею та репутацією "поганого хлопця". За словами авторитетного балетного критика Тетяни Кузнєцової, він, за "неперевіреними даними", користується заступництвом на дуже високому рівні.

Свого часу ймовірний батько онуки Путіна закликав до Москви артиста Сергія Полуніна, експрем'єра лондонського Королівського балету. Той на подяку набив його портрет на грудях поруч із зображенням президента РФ.

Баварський балет підписав контракт із Зеленським до 2025 року, проте все змінила війна Росії проти України. У квітні цього року худкерівник заявив, що достроково залишає свою посаду, пославшись на "сімейні обставини". Проте журналісти не повірили такому поясненню. На їхню думку, найочевидніша причина такого вчинку — звільнення худкерівника через те, що він не виступив із публічним засудженням російської агресії в Україні.

[ + – ] Ігор Зеленський Фото: staatsoper.de

Що стосується спільного життя Тихонової та Зеленського, то наприкінці 2019 року вона, найімовірніше, переїхала до нього до Мюнхена. Де вони зараз, інформації немає.

Про те, що Катерина Тихонова — дочка президента РФ, заговорили у 2015 році. До цього Путін всіляко приховував від громадськості особисте життя, і пресі залишалося тільки будувати здогади. Він відмовлявся відповідати на запитання журналістів про доньок, і вперше підтвердження спорідненості політика та Катерини з'явилося лише у 2018. Першим цю інформацію опублікувало Міністерство фінансів США, підтвердивши, що Катерина Тихонова — дочка Путіна.

Окрім Катерини, президент має старшу доньку Марію Воронцову, яка розлучилася з чоловіком з Нідерландів на тлі російської агресії в Україні. Обидві сестри опинилися під санкціями США та Великобританії через дії свого батька.

Нагадаємо, позашлюбна донька Путіна Єлизавета Кривоногих виступила проти війни в Україні.