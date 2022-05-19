У младшей дочери Путина роман с артистом Зеленским, – СМИ

По данным расследователей, в 2019 году младшая дочь Путина переехала в Мюнхен к отцу своего ребенка.

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Младшая дочь российского президента Владимира Путина Мария Тихонова встречается с руководителем Баварского государственного балета Игорем Зеленским, который является отцом ее малолетней дочери. К такому выводу пришли издание "Важные истории" и немецкая газета Der Spiegel, перелопатив немало данных.

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В своих суждениях расследователи опираются на четыре источника. В частности, они получили список пассажиров рейса 9 декабря 2019 года, когда одним самолетом в Москву из Мюнхена прилетели три сотрудника Службы безопасности президента России, имена которых были засекречены, две няни, учительница фортепиано, Тихонова и Зеленский.

В распоряжении редакций также имеются данные о перелетах Тихоновой, которая с 2017 по 2019 годы летала в Мюнхен, где работает Зеленский, не менее полусотни раз, а также документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента (СБП) и личного охранника Тихоновой Алексея Скрипчака, где, среди прочего, обнаружены паспорта дочери Путина, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году, по которым Скрипчак покупал для них билеты на самолет.

Как зовут ребенка, журналисты умалчивают, ссылаясь на этическую сторону вопроса, а вот отчество у нее Игоревна, поэтому они предположили, что ее отцом является именно Зеленский.

Четвертый аргумент в пользу этой теории, – ответ источника Der Spiegel в Баварском балете на вопрос о своем бывшем руководителе. По его словам, Зеленский – "скорее всего партнер дочери Путина".

Что известно об Игоре Зеленском

Зеленскому, который является одним из самых известных и успешных танцоров российского балета, – 52 года. Он исполнил все ведущие партии в Мариинском театре, а затем стал премьером New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других известнейших сцен мира. Он танцевал с такими легендами балета как Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина и многими другими известнейшими представительницами профессии.

[ + – ] Игорь Зеленский танцевал на лучших сценах мира

В 2016 году он возглавил Баварский государственный балет и обосновался в Германии. По адресу регистрации танцора журналисты нашли его бывшую жену Яну Серебрякову, экс-танцовщицу Мариинского театра, которая является матерью его троих детей.

Зеленский как худрук славится крутым нравом и репутацией "плохого парня". По словам авторитетного балетного критика Татьяны Кузнецовой, он, по "непроверенным данным", пользуется покровительством на очень высоком уровне.

В свое время предполагаемы отец внучки Путина зазвал в Москву артиста Сергея Полунина, экс-премьера лондонского Королевского балета. Тот в благодарность набил его портрет на груди рядом с изображением президента РФ.

Баварский балет подписал контракт с Зеленским до 2025 года, однако все изменила война России против Украины. В апреле этого года худрук заявил, что досрочно покидает свой пост, сославшись на "семейные обстоятельства". Однако журналисты не поверили подобному объяснению. По их мнению, наиболее очевидная причина такого поступка – увольнение худрука из-за того, что он не выступил с публичным осуждением российской агрессии в Украине.

[ + – ] Игорь Зеленский Фото: staatsoper.de

Что касается совместной жизни Тихоновой и Зеленского, то в конце 2019 года она, вероятнее всего, переехала к нему в Мюнхен. Где они находятся сейчас, информации нет.

О том, что Катерина Тихонова – дочь президента РФ, заговорили в 2015 году. До этого Путин всячески скрывал от общественности свою личную жизнь, и прессе оставалось только строить догадки. Он отказывался отвечать на вопросы журналистов о дочерях, и впервые подтверждение родства политика и Катерины появилось только в 2018-м. Первым эту информацию опубликовало Министерство финансов США, подтвердив, что Екатерина Тихонова – дочь Владимира Путина.

Кроме Катерины, у президента есть старшая дочь Мария Воронцова, которая развелась с мужем из Нидерландов на фоне российской агрессии в Украине. Обе сестры оказались под санкциями США и Великобритании из-за действий своего отца.

Напомним, внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих выступила против войны в Украине.