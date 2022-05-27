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Катерину Тихонову, младшую дочь Путина, готовят к политической карьере

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Фото: Скриншот | Екатерина Тихонова - младшая дочь Путина

Источники в Кремле утверждают, что Катерина может стать лидером "Единой России"

Владимир Путин рассматривает возможность поставить свою младшую дочь Катерину Тихонову во главе партии "Едина Россия". Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в окружении президента РФ в Кремле.

На фоне усиливающихся слухов о том, что здоровье Владимира Путина ухудшается, а ему, напомним, "диагностируют" различные заболевания: от рака до болезни Паркинсона, все чаще звучат предположения о том, кто станет его преемником.

И если на роль президента РФ пророчат секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, то на роль главы партии "Единая Россия" вполне могут выдвинуть младшую дочь Путина – Екатерину Тихонову.

Этот вопрос уже якобы обсуждался в конце прошлого года, но тогда не было ясно, одобрят ли приспешники российского президента кандидатуру его дочери. Сейчас, когда война в Украине продолжается четвертый месяц, возникла необходимость в преемниках.

В понимании узкого круга лиц имеющих доступ к президенту РФ, именно Катерина Тихонова единственный человек, который может выступить гарантом стабильности существования путинского режима, не являясь прямым преемником.

Находясь во главе "Единой России" и, фактически управляя Государственной думой и Советом Федерации, Тихонова якобы будет уравновешивать любого преемника на посту президента.

Но в этом блестящем плане есть много недостатков. Президент РФ так долго и тщательно прятал своих дочерей, что они известны в РФ скорей по слухам. Более того, политика их сокрытия дошла до того, что они даже не носят фамилию отца. Катерина, напомним, взяла фамилию в честь отчества своей бабушки по материнской линии – Екатерины Тихоновны Шкребневой.

И получила она не совсем подходящее для политической карьеры образование. Екатерина с 2003 года училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) на Восточном факультете, в 2011 году с отличием окончила магистратуру механико-математического факультета Московского государственного университета. Она увлекалась спортом и особенно, акробатическим рок-н-роллом.

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Екатерина Тихонова на танцевальных соревнованиях
Фото: Скриншот

Правда сейчас, когда против российских олигархов и чиновников вводят санкции, а многое тайное становится явным, и про Тихонову стало известно куда больше, чем ранее. Так, на днях выяснилось, что Катерина ездила в Мюнхен ради дорогостоящих косметических процедур.

Именно в Мюнхене она и нашла свою новую любовь – танцовщика балета Игоря Зеленского, от которого успела родить дочь. Со своим первым мужем, Кириллом Шамаловым, дочь Путина развелась в 2018 году.