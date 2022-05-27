Катерину Тихонову, младшую дочь Путина, готовят к политической карьере

Источники в Кремле утверждают, что Катерина может стать лидером "Единой России"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Владимир Путин рассматривает возможность поставить свою младшую дочь Катерину Тихонову во главе партии "Едина Россия". Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в окружении президента РФ в Кремле.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На фоне усиливающихся слухов о том, что здоровье Владимира Путина ухудшается, а ему, напомним, "диагностируют" различные заболевания: от рака до болезни Паркинсона, все чаще звучат предположения о том, кто станет его преемником.

И если на роль президента РФ пророчат секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, то на роль главы партии "Единая Россия" вполне могут выдвинуть младшую дочь Путина – Екатерину Тихонову.

Этот вопрос уже якобы обсуждался в конце прошлого года, но тогда не было ясно, одобрят ли приспешники российского президента кандидатуру его дочери. Сейчас, когда война в Украине продолжается четвертый месяц, возникла необходимость в преемниках.

В понимании узкого круга лиц имеющих доступ к президенту РФ, именно Катерина Тихонова единственный человек, который может выступить гарантом стабильности существования путинского режима, не являясь прямым преемником.

Находясь во главе "Единой России" и, фактически управляя Государственной думой и Советом Федерации, Тихонова якобы будет уравновешивать любого преемника на посту президента.

Но в этом блестящем плане есть много недостатков. Президент РФ так долго и тщательно прятал своих дочерей, что они известны в РФ скорей по слухам. Более того, политика их сокрытия дошла до того, что они даже не носят фамилию отца. Катерина, напомним, взяла фамилию в честь отчества своей бабушки по материнской линии – Екатерины Тихоновны Шкребневой.

И получила она не совсем подходящее для политической карьеры образование. Екатерина с 2003 года училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) на Восточном факультете, в 2011 году с отличием окончила магистратуру механико-математического факультета Московского государственного университета. Она увлекалась спортом и особенно, акробатическим рок-н-роллом.

[ + – ] Екатерина Тихонова на танцевальных соревнованиях Фото: Скриншот

Правда сейчас, когда против российских олигархов и чиновников вводят санкции, а многое тайное становится явным, и про Тихонову стало известно куда больше, чем ранее. Так, на днях выяснилось, что Катерина ездила в Мюнхен ради дорогостоящих косметических процедур.

Именно в Мюнхене она и нашла свою новую любовь – танцовщика балета Игоря Зеленского, от которого успела родить дочь. Со своим первым мужем, Кириллом Шамаловым, дочь Путина развелась в 2018 году.