СПА, курорты и поездки к Зеленскому: дочь Путина повсюду сопровождает отряд охраны, — СМИ

Журналисты выяснили, что дочь президента РФ в поездках, в том числе к мужу Игорю Зеленскому, всегда охраняет с десяток офицеров. В Германии, где несколько лет прожил ее муж, охрана так намозолила глаза спецслужбам, что они стали следить за ней.

В распоряжение изданий "Важные истории" и Der Spiegel оказался архив документов сотрудника Службы безопасности президента России (СБП) Алексея Скрипчака. Изучив его, журналисты опубликовали исследование, в котором рассказывается, как семью президента Владимира Путина охраняли во время поездок в Мюнхен в 2016 — 2020 годах.

СПА в окружении охранников

В поездках было задействовано около десятка офицеров СБП. В Мюнхене они обычно останавливались в Hotel an Der Oper, селясь в номерах селились по двое, стремясь не привлекать к себе внимание. Выбор гостиницы объясняется близостью к Баварской государственной опере, балетом которой с 2016 по 2022 год руководил зять Путина российский танцовщик Игорь Зеленский. Соответственно, охрана сопровождала в этих поездках младшую дочь президента Катерину Тихонову. Президентская дочь прилетала в Мюнхен отдельно от толпы охранников на роскошном бизнес-джете.

[ + – ] Игорь Зеленский - зять Владимира Путина

Судя по документам в электронной почте Скрипчака, закрепленного за Катериной Тихоновой, она привыкла пользоваться СБП в своих развлекательных поездках. К примеру, в конце мая 2016 года Алексей Скрипчак забронировал для Тихоновой номер в СПА-отель Hotel Continental Relax&Spa в шведском городе Хальмстад. Накануне ее приезда в соседнюю гостиницу заехали семь офицеров охраны, вместе с Тихоновой прибыли еще трое сотрудников СПБ.

В марте 2017 года Тихонова на два дня ездила в Лондон, где ее сопровождали девять сотрудников президентской охраны. Однако чаще всего она ездила к мужу в Германию, иногда между поездками был интервал всего в несколько дней. Наверняка. предполагалось, что наличие такого количества охранников должно уберечь дочь Путина от неприятностей. Однако, по данным источников Der Spiegel, группа молодых, подтянутых россиян с дипломатическими паспортами намозолила глаза германским спецслужбах, в результате они стали следить и за ними, и за Тихоновой.

В целом с января 2016-го по январь 2021-го Скрипчак бронировал гостиницы для охранников Катерины Тихоновой почти 100 раз. На российские города пришлась только треть бронирований, более 40 — на Германию, также она часто летала в Австрию и Италию.

Дорогое удовольствие

Журналисты отмечают, что по российским законам, члены семьи президента имеют право на государственную охрану, если проживают вместе с ним или сопровождают его в поездках. Таким образом, постоянное привлечение офицеров СБП к ее охране во время путешествий является нарушением закона.

Поездки Тихоновой обходились недешево. Только бронирование отелей на большую группу охранников во время поездки в Мюнхен в апреле 2018 года стоило свыше $25 тыс. В архиве Скрипчака нет данных о том, кто платил за эти поездки, но, очевидно, что командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета.

[ + – ] Самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX, на котором в летает Тихонова, принадлежит госкомпании

Самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX, на котором в тот раз летала Тихонова, принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций — государственной компании, которую возглавляет Кирилл Дмитриев, давний друг президентской дочки. Дмитриев также делился с ее предідущим мужем Кириллом Шамаловым конфиденциальной информацией о будущих крупных сделках фонда, в том числе о вхождении в капитал торгуемых на бирже компаний. Эта информация может принести состояние ее обладателю, за ее раскрытие положено уголовное наказание.

Также Катерина Тихонова пользовалась бизнес-джетом Bombardier с бортовым номером M-FINE. Этот самолет принадлежит офшорной компании российского предпринимателя Алексея Репика. Его фармацевтическая компания является одним из крупнейших получателей госконтрактов на поставку медикаментов в России.

Стоимость аренды таких бизнес-джетов составляет 7-10 тыс. евро в час. В архиве Скрипчака нет данных о том, кто платил за аренду и платил ли вообще.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Владимир Путин рассматривает возможность поставить свою младшую дочь во главе партии "Едина Россия". Предполагается, что Катерина Тихонова — единственный человек, который может выступить гарантом стабильности существования путинского режима, не являясь прямым преемником.

В июле Тихонова заняла должность сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.