Путинская династия: дочь президента РФ займется импортозамещением, — СМИ

Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета РСПП, который разрабатывает механизмы реализации политики импортозамещения в РФ.

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют младшей дочерью президента РФ Владимира Путина, стала одним из координаторов процессов импортозамещения в РФ. Как сообщает агентство "РБК", Тихонова, которая сейчас является руководителем НИР "Иннопрактика", заняла должность сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Сообщается, что в РСПП подтвердили назначение Тихоновой. Теперь в вопросах импортозамещения она стала коллегой председателя совета РСПП Александра Шохина.

Деятельность координационного совета заключается в разработке практик замещения импортного оборудования российскими аналогами, создании цифровых сервисов для поддержки импортозамещения, создании механизмов реализации политики импортозамещения и его законодательных инициатив.

Впервые информации о вхождении Тихоновой в совет РСПП появилась в начале июля, однако в пресс-службе "Иннопрактики" сообщили, что она пока не дала своего согласия.

До последнего времени Кремль официально не подтверждал что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина. Но после введения антироссийских санкций персонально против его "взрослых детей", спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обязательно ответит на санкции в отношении членов семьи президента.

Заявление Пескова последовало после того, как 6 апреля Министерство финансов США опубликовало список лиц и организаций, против которых вводятся санкции. В числе указанных российских граждан находятся Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых Минфин назвал дочерьми Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Катерину Тихонову готовят к политической карьере. По информации Daily Mail, в окружении Путина говорят, что президент РФ рассматривает возможность поставить ее во главе партии "Единая Россия".

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