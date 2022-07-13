Путінська династія: дочка президента РФ займеться імпортозаміщенням, — ЗМІ

Катерина Тихонова стала співголовою координаційної ради РСПП, яка розробляє механізми реалізації політики імпортозаміщення в РФ.

Катерина Тихонова, яку в ЗМІ називають молодшою дочкою президента РФ Володимира Путіна, стала одним із координаторів процесів імпортозаміщення в РФ. Як повідомляє агентство РБК, Тихонова, яка зараз є керівницею НДР "Іннопрактика", обійняла посаду співголови координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців і підприємців (РСПП).

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Повідомляється, що в РСПП підтвердили призначення Тихонової. Тепер у питаннях імпортозаміщення вона стала колегою голови ради РСПП Олександра Шохіна.

Діяльність координаційної ради полягає в розробці практик заміщення імпортного обладнання російськими аналогами, створення цифрових сервісів для підтримки імпортозаміщення, створення механізмів реалізації політики імпортозаміщення та його законодавчих ініціатив.

Уперше інформація про входження Тихонової до ради РСПП з'явилася на початку липня, однак у пресслужбі "Іннопрактики" повідомили, що вона поки що не дала своєї згоди.

До останнього часу Кремль офіційно не підтверджував, що Катерина Тихонова є дочкою Володимира Путіна. Але після введення антиросійських санкцій персонально проти його "дорослих дітей" речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль обов'язково відповість на санкції щодо членів сім'ї президента.

Заява Пєскова відбулася після того, як 6 квітня Міністерство фінансів США опублікувало список осіб і організацій, проти яких запроваджуються санкції. Серед зазначених російських громадян перебувають Катерина Тихонова та Марія Воронцова, яких Мінфін назвав дочками Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Катерину Тихонову готують до політичної кар'єри. За інформацією Daily Mail, в оточенні Путіна кажуть, що президент РФ розглядає можливість поставити її на чолі партії "Єдина Росія".

Позашлюбна дочка російського президента 18-річна Єлизавета Кривоногих, відома в мережі як Луїза Розова, у своєму Instagram опублікувала в березні антивоєнний пост Not war на чорному тлі. Підписники сумніваються, що це зробила сама Єлизавета, оскільки дівчина нібито закинула свій акаунт ще в січні.