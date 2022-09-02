Ради внука Путина: чемпионат РФ по картингу перенесли из Крыма после серии взрывов

После взрывов на оккупированном полуострове финал чемпионата, в котором должен принимать участие внук российского президента, решили провести в Чечне.

9-11 сентября в Евпатории должен был пройти финал чемпионата России по картингу, однако после взрывов на расположенном неподалеку от города военном аэродроме "Саки" его решили перенести в столицу Чечни Грозный, сообщает "Настоящее Время"

Протоколы соревнований свидетельствуют о том, что в чемпионате в классе "мини" в этом году участвует 10-летний Роман Фаассен — сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном. Внук Путина представляет в соревнованиях Москву. Еще один участник чемпионата — Сергей Мазепин — младший сын российского олигарха, члена совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина.

Новое расписание чемпионата, в котором указан перенос гонок в Грозный, опубликовано на сайте "Картинг России".

Напомним, по данным общественной организации "Крымскотатарский Ресурсный Центр", с 9 по 31 августа в Крыму зафиксировали как минимум 45 "хлопков", их причиной стали взрывы на военных объектах и работа ПВО оккупантов.

В последний раз крымчане сообщали о взрывах на полуострове 1 сентября. По свидетельствам очевидцев, около 4:00 в районе мыса Фиолент слышали шум пролетающих ракет, затем прогремел взрыв, после чего в небо поднялись российские самолеты.

Как сообщалось, недавно журналисты выяснили, что младшую дочь президента РФ Катерину Тихонову всегда охраняет с десяток офицеров Службы безопасности президента. В Германии, где несколько лет прожил ее муж, охрана так намозолила глаза спецслужбам, что они стали следить за ней.