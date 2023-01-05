"Ностальгия по империи": эстонские футболисты извинились за ужин с Карпиным (фото)

Ассоциация футбольных болельщиков Эстонии MTÜ Jalgpallihaigla осудила игроков за фото с тренером сборной России. Фанаты напомнили о высказываниях Валерия Карпина, который в 2014 году заявил, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе".

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После скандала, который вызвала фотография футболистов сборной Эстонии с российским тренером Валерием Карпиным Эстонский футбольный союз опубликовал совместное заявление футболистов Константина Васильева, Сергея Зенева и ассистента главного тренера Андреса Опера. Об этом сообщает Postimees.

"Нам жаль из-за сложившейся ситуации, и мы приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией фотографии в социальных сетях", — говорится в заявлении.

По слова футболистов, с Карпиным они беседовали исключительно о футболе, а не о войне или политике.

"Наша позиция в отношении войны всегда оставалась неизменной — ей нет оправдания", — уточнили спортсмены.

Экс-футболист Андрей Степанов 31 декабря выложил в Instagram фото за пивным столом с Карпиным и несколькими эстонскими игроками.

[ + – ] Эстонские футболисты за ужином с Карпиным

Ассоциация футбольных болельщиков страны MTÜ Jalgpallihaigla после публикации фото выступила с резкой критикой.

"Как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную ответственность отстаивать те же ценности, за которые выступает и эстонское государство, и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", — говорится в заявлении болельщиков.

Обсуждение этого случая продолжалось в соцсетях и прессе. Критики напомнили о высказываниях Карпина. В 2014 году нынешний тренер сборной России заявил, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе", что он "советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи".

Масштабное российское вторжение в Украине бывший футболист прямо не комментировал.

Валерий Карпин родился в эстонском городе Нарва, где и начинал свою карьеру. Помимо российского и эстонского гражданства, у него также есть гражданство Испании. Он провел в Примере порядка 10 лет, выступая за такие клубы, как "Реал Сосьедад", Валенсия" и "Сельта".

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